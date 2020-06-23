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شاهد.. 33 حديقة و11 مرفقًا رياضيًّا و5 شواطئ تستقبل الزوار بينبع الصناعية

بالاعتماد على أجود أنواع الخامات وتصاميم جديدة تراعي أعلى معايير السلامة

أكملت الهيئة الملكية بينبع الترتيبات والاستعدادات اللازمة لاستقبال المتنزهين وعشاق البحر الأحمر وزوار ينبع الصناعية، في واجهاتها البحرية والمناطق الترفيهية بينبع الصناعية؛ حيث تعود خمسة شواطئ لاستقبال المتنزهين وهواة الرياضات البحرية مع بداية موسم الصيف.

وقد تم الانتهاء مبكرًا من صيانة وتعقيم أكثر من 33 حديقة عامة موزعة على أرجاء ينبع الصناعية، وتأمين الخدمات الضرورية الأخرى، إلى جانب تنفيذ مشاريع جمالية على طول الشاطئ وإجراء التحسينات، وبلغ عدد قطع ألعاب الأطفال في كافة أرجاء المدينة أكثر من 147 لعبة تناسب الأطفال من أعمار ٣ إلى ١٥ سنة تم تصنيعها بأجود أنواع الخامات التي تضمن السلامة لهم، وبتصاميم جديدة تراعي أعلى معايير السلامة والجودة.

وبلغ عدد المرافق الرياضية المجهزة 11 مرفقًا رياضيًّا تم تصميمها لتناسب احتياجات وتطلعات كل الفئات العمرية.

وتم تجهيز بحيرة ينبع الصناعية، وتعقيم جميع المرافق والألعاب بها؛ تمهيدًا لاستقبال المتنزهين؛ إذ تعد البحيرة أحد المرافق المفضلة للعديد من الأسر؛ نظرًا لاحتوائها على مسطحات خضراء وأماكن جميلة للجلوس على ضفاف البحيرة والاستمتاع بالأجواء الرائعة والعناصر المحيطة بها مثل الحزام الأخضر.

وتمتاز البحيرة بمشابهتها للبحيرات الطبيعية، مع الأخذ في الاعتبار توافر التوازن البيئي البديع في جميع أجزاء البحيرة وجزرها ونباتاتها، كما يقع بالقرب منها ممشى رياضي جُهّز مؤخرًا لينظم لمنظومة المماشي الرياضية بينبع الصناعية، والتي بلغ مجموع أطوالها أكثر من سبعة كيلومترات.

الهيئة الملكية بينبع ينبع

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. 33 حديقة و11 مرفقًا رياضيًّا و5 شواطئ تستقبل الزوار بينبع الصناعية
سبق

أكملت الهيئة الملكية بينبع الترتيبات والاستعدادات اللازمة لاستقبال المتنزهين وعشاق البحر الأحمر وزوار ينبع الصناعية، في واجهاتها البحرية والمناطق الترفيهية بينبع الصناعية؛ حيث تعود خمسة شواطئ لاستقبال المتنزهين وهواة الرياضات البحرية مع بداية موسم الصيف.

وقد تم الانتهاء مبكرًا من صيانة وتعقيم أكثر من 33 حديقة عامة موزعة على أرجاء ينبع الصناعية، وتأمين الخدمات الضرورية الأخرى، إلى جانب تنفيذ مشاريع جمالية على طول الشاطئ وإجراء التحسينات، وبلغ عدد قطع ألعاب الأطفال في كافة أرجاء المدينة أكثر من 147 لعبة تناسب الأطفال من أعمار ٣ إلى ١٥ سنة تم تصنيعها بأجود أنواع الخامات التي تضمن السلامة لهم، وبتصاميم جديدة تراعي أعلى معايير السلامة والجودة.

وبلغ عدد المرافق الرياضية المجهزة 11 مرفقًا رياضيًّا تم تصميمها لتناسب احتياجات وتطلعات كل الفئات العمرية.

وتم تجهيز بحيرة ينبع الصناعية، وتعقيم جميع المرافق والألعاب بها؛ تمهيدًا لاستقبال المتنزهين؛ إذ تعد البحيرة أحد المرافق المفضلة للعديد من الأسر؛ نظرًا لاحتوائها على مسطحات خضراء وأماكن جميلة للجلوس على ضفاف البحيرة والاستمتاع بالأجواء الرائعة والعناصر المحيطة بها مثل الحزام الأخضر.

وتمتاز البحيرة بمشابهتها للبحيرات الطبيعية، مع الأخذ في الاعتبار توافر التوازن البيئي البديع في جميع أجزاء البحيرة وجزرها ونباتاتها، كما يقع بالقرب منها ممشى رياضي جُهّز مؤخرًا لينظم لمنظومة المماشي الرياضية بينبع الصناعية، والتي بلغ مجموع أطوالها أكثر من سبعة كيلومترات.

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
12:59 PM

شاهد.. 33 حديقة و11 مرفقًا رياضيًّا و5 شواطئ تستقبل الزوار بينبع الصناعية

بالاعتماد على أجود أنواع الخامات وتصاميم جديدة تراعي أعلى معايير السلامة

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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أكملت الهيئة الملكية بينبع الترتيبات والاستعدادات اللازمة لاستقبال المتنزهين وعشاق البحر الأحمر وزوار ينبع الصناعية، في واجهاتها البحرية والمناطق الترفيهية بينبع الصناعية؛ حيث تعود خمسة شواطئ لاستقبال المتنزهين وهواة الرياضات البحرية مع بداية موسم الصيف.

وقد تم الانتهاء مبكرًا من صيانة وتعقيم أكثر من 33 حديقة عامة موزعة على أرجاء ينبع الصناعية، وتأمين الخدمات الضرورية الأخرى، إلى جانب تنفيذ مشاريع جمالية على طول الشاطئ وإجراء التحسينات، وبلغ عدد قطع ألعاب الأطفال في كافة أرجاء المدينة أكثر من 147 لعبة تناسب الأطفال من أعمار ٣ إلى ١٥ سنة تم تصنيعها بأجود أنواع الخامات التي تضمن السلامة لهم، وبتصاميم جديدة تراعي أعلى معايير السلامة والجودة.

وبلغ عدد المرافق الرياضية المجهزة 11 مرفقًا رياضيًّا تم تصميمها لتناسب احتياجات وتطلعات كل الفئات العمرية.

وتم تجهيز بحيرة ينبع الصناعية، وتعقيم جميع المرافق والألعاب بها؛ تمهيدًا لاستقبال المتنزهين؛ إذ تعد البحيرة أحد المرافق المفضلة للعديد من الأسر؛ نظرًا لاحتوائها على مسطحات خضراء وأماكن جميلة للجلوس على ضفاف البحيرة والاستمتاع بالأجواء الرائعة والعناصر المحيطة بها مثل الحزام الأخضر.

وتمتاز البحيرة بمشابهتها للبحيرات الطبيعية، مع الأخذ في الاعتبار توافر التوازن البيئي البديع في جميع أجزاء البحيرة وجزرها ونباتاتها، كما يقع بالقرب منها ممشى رياضي جُهّز مؤخرًا لينظم لمنظومة المماشي الرياضية بينبع الصناعية، والتي بلغ مجموع أطوالها أكثر من سبعة كيلومترات.

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