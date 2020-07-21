النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 2476 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 255825

جامعة جازان تعلن عن قبول 10 آلاف طالب وطالبة لعام 1442هـ

إتاحة 5 آلاف مقعد على البرامج والدبلومات بعمادة خدمة المجتمع

أعلنت جامعة جازان نتائج الترشيح المبدئي والقبول لأكثر من 10 آلاف طالب وطالبة للعام الجامعي 1442هـ في درجتي البكالوريوس والدبلوم، بمختلف المسارات والتخصصات بكليات الجامعة، فيما سيتاح 5 آلاف مقعد على البرامج والدبلومات بعمادة خدمة المجتمع ابتداء من 19/ 12/ 1441هـ.

وقال عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور أحمد فقيهي: الجامعة اقتصرت هذا العام على قبول الطلبة من داخل منطقة جازان.

وأضاف: العمادة حرصت على قبول أكبر عدد ممكن وفقاً للطاقة الاستيعابية لمختلف المسارات والتخصصات وحاجة سوق العمل.

وأردف "الفقيهي": آخر موعد لتأكيد الموافقة على خيارات الترشيح المبدئي للقبول هو بعد غد الخميس 2/ 12، وذلك بعد الضغط على الخيار المناسب له وهو إما موافق مع التثبيت، أو موافق مع الترقية، أو الانسحاب من القبول، وذلك من خلال الدخول على رابط بوابة القبول:https://edugate.jazanu.edu.sa/jazan/ui/guest/application_online/index/typeApplicationOnlineIndex.faces

وأكد "الفقيهي" متابعة رئيس الجامعة الدكتور مرعي القحطاني لكل مراحل القبول وتوجيهاته المستمرة بتقديم الدعم للمتقدمين، مشيراً إلى أن العمادة تتلقى عبر أيقونة الدعم الفني للقبول والمتاحة على بوابة القبول الإلكترونية كل الاستفسارات.

واختتم بالقول: سيستمر استقبال كل استفسارات المتقدمين إلكترونيا دون حاجة المتقدم لمراجعة عمادة القبول والتسجيل حرصاً على سلامة الجميع.

جامعة جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جامعة جازان تعلن عن قبول 10 آلاف طالب وطالبة لعام 1442هـ
سبق

أعلنت جامعة جازان نتائج الترشيح المبدئي والقبول لأكثر من 10 آلاف طالب وطالبة للعام الجامعي 1442هـ في درجتي البكالوريوس والدبلوم، بمختلف المسارات والتخصصات بكليات الجامعة، فيما سيتاح 5 آلاف مقعد على البرامج والدبلومات بعمادة خدمة المجتمع ابتداء من 19/ 12/ 1441هـ.

وقال عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور أحمد فقيهي: الجامعة اقتصرت هذا العام على قبول الطلبة من داخل منطقة جازان.

وأضاف: العمادة حرصت على قبول أكبر عدد ممكن وفقاً للطاقة الاستيعابية لمختلف المسارات والتخصصات وحاجة سوق العمل.

وأردف "الفقيهي": آخر موعد لتأكيد الموافقة على خيارات الترشيح المبدئي للقبول هو بعد غد الخميس 2/ 12، وذلك بعد الضغط على الخيار المناسب له وهو إما موافق مع التثبيت، أو موافق مع الترقية، أو الانسحاب من القبول، وذلك من خلال الدخول على رابط بوابة القبول:https://edugate.jazanu.edu.sa/jazan/ui/guest/application_online/index/typeApplicationOnlineIndex.faces

وأكد "الفقيهي" متابعة رئيس الجامعة الدكتور مرعي القحطاني لكل مراحل القبول وتوجيهاته المستمرة بتقديم الدعم للمتقدمين، مشيراً إلى أن العمادة تتلقى عبر أيقونة الدعم الفني للقبول والمتاحة على بوابة القبول الإلكترونية كل الاستفسارات.

واختتم بالقول: سيستمر استقبال كل استفسارات المتقدمين إلكترونيا دون حاجة المتقدم لمراجعة عمادة القبول والتسجيل حرصاً على سلامة الجميع.

21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441
03:39 PM

جامعة جازان تعلن عن قبول 10 آلاف طالب وطالبة لعام 1442هـ

إتاحة 5 آلاف مقعد على البرامج والدبلومات بعمادة خدمة المجتمع

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
0
277

أعلنت جامعة جازان نتائج الترشيح المبدئي والقبول لأكثر من 10 آلاف طالب وطالبة للعام الجامعي 1442هـ في درجتي البكالوريوس والدبلوم، بمختلف المسارات والتخصصات بكليات الجامعة، فيما سيتاح 5 آلاف مقعد على البرامج والدبلومات بعمادة خدمة المجتمع ابتداء من 19/ 12/ 1441هـ.

وقال عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور أحمد فقيهي: الجامعة اقتصرت هذا العام على قبول الطلبة من داخل منطقة جازان.

وأضاف: العمادة حرصت على قبول أكبر عدد ممكن وفقاً للطاقة الاستيعابية لمختلف المسارات والتخصصات وحاجة سوق العمل.

وأردف "الفقيهي": آخر موعد لتأكيد الموافقة على خيارات الترشيح المبدئي للقبول هو بعد غد الخميس 2/ 12، وذلك بعد الضغط على الخيار المناسب له وهو إما موافق مع التثبيت، أو موافق مع الترقية، أو الانسحاب من القبول، وذلك من خلال الدخول على رابط بوابة القبول:https://edugate.jazanu.edu.sa/jazan/ui/guest/application_online/index/typeApplicationOnlineIndex.faces

وأكد "الفقيهي" متابعة رئيس الجامعة الدكتور مرعي القحطاني لكل مراحل القبول وتوجيهاته المستمرة بتقديم الدعم للمتقدمين، مشيراً إلى أن العمادة تتلقى عبر أيقونة الدعم الفني للقبول والمتاحة على بوابة القبول الإلكترونية كل الاستفسارات.

واختتم بالقول: سيستمر استقبال كل استفسارات المتقدمين إلكترونيا دون حاجة المتقدم لمراجعة عمادة القبول والتسجيل حرصاً على سلامة الجميع.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,940
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,446
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,061
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,196

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

يبيع العسل بلسان خل...!

يبيع العسل بلسان خل...!

عبدالغني الشيخ
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا

التعليم وأزمة كورونا

غسان محمد عسيلان
فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

ابتسام منصور القحطاني
تم شطب القضية

تم شطب القضية

أحمد عجب
دناءة التخطيط وقذارة الغادر

دناءة التخطيط وقذارة الغادر

جمعان الكرت
وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

علي آل شرمة
أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير
ملك لا يتخلى عن شعبه!!

ملك لا يتخلى عن شعبه!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة