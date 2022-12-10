"بندر بن سلمان": تشابه كبير بين النظام الذي وضعه المؤسس في اتفاقياته واليونسيترال.. سبقه بـ30 عاماً

قال: الشريعة أعطت الحرية للأطراف ما لم تمس السيادة أو النظام العام

شرّف الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود الرئيس الفخري لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي المؤتمر الإحتفالي باليوبيل الذهبي للأونسيترال بعنوان (عالمية التوجهات في تسوية المنازعات) تيارات التنسيق والإتساق في مجال التحكيم الدولي في الفترة من 9ـــ10 /12 /2017م بالقاهرة بقاعة مؤتمرات بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

وفي حفل الإفتتاح الذي تحدث فيه كل من الأمير بندر بن سلمان والدكتور نبيل العربي رئيس مجلس محافظي مركز القاهرة الإقليمي والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، والدكتور جاستون كينفاك رئيس الدورة التاسعة والأربعون للجنة الأونسيترال، وهوجو هانز سيبلسز الأمين العام للمحكمة الدائمة للتحكيم بلاهاي (هولندا).

وتقدم الأمير بندر بن سلمان بالشكر لكل من ساهم في تنظيم هذا المؤتمر الذي شهد حضور ممثلين رفيعي المستوى عن لجنة الأونسيترال بالإضافة إلى صفوة من المحكمين والمحامين الدوليين وتمثل قائمة المشاركين فيه (26) دولة.

وإرتجل الأمير بكلمة بمناسبة (50) عاماً لليونسيترال الذي أدى خدمات جليلة للعالم فهناك كثيراً من الدول أخذت بهذا القانون النموذجي وطبقته كما هو، فبالتالي ساعدت كثير من الدول ومنها الدول العربية.

وقال الأمير بندر بن سلمان: نحن في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد (حفظهم الله جميعاً) تطور عندنا القانون والتحكيم بصفة خاصة المستمد من الشريعة الإسلامية، فهذه الشريعة التي كثير من الناس قد يجهل قوانينها ونحن نعلم أن المعاملات هي الأصل فيها الإباحة فبالتالي أصبحت هناك المرونة الكبيرة في الشريعة الإسلامية التي يجب علينا إستخراج هذه الكنوز من هذا البحر العظيم، فمثلاً التحكيم مشهور ومعروف أنه في التجاري وهذا ما يؤخذ به أغلب القوانين العالمية وهذا ما أخذت به الشريعة بل وتزيد عن ذلك أن أجازت بالتحكيم الجنائي وكذلك التحكيم في الأحوال الشخصية وهذا ما يطالب به بعض فقهاء القانون في العصر الحديث.

وأضاف: إذاً أعطت الشريعة الحرية للأطراف ما لم تمس السيادة أو النظام العام في تلك الدول إنما أعطت الحق الشخصي لكي يذهب للتحكيم متى ما أراد ذلك، فهذه المرونة العظيمة لا تجدها في كثير من الأنظمة الدولية، مشيراً بمناسبة الإحتفاء باليونسيترال أنه قبل عشرين عاماً قد درس بعض الإتفاقيات التي وقعها جلالة الملك عبد العزيز (رحمه الله) إبان توحيد المملكة العربية السعودية فكانت هناك ملحقات في هذه الإتفاقيات فوجد مناسبة دراسة ما جاء فيها من تحكيم ومقارنته باليونسيترال (نظام التحكيم النموذجي) ومن الغريب أن وجد التشابه الكبير بين النظام الذي وضعه الملك عبد العزيز في إتفاقياته واليونسيترال وهو سابق اليونسيترال أكثر من ثلاثين عاماً، فهذا التطابق والتشابه الكبير يدل على عدة أمور أولها "نباهة الملك عبد العزيز (رحمه الله) ومستشاريه الذين أعدوا هذه الإتفاقيات، بالإضافة إلى أن الشريعة الإسلامية المستمدة منها أنظمة المملكة العربية السعودية هي في الحقيقة قريبة من الإتفاقيات الدولية بل وتفوقها، متطرقاً إلى أن الشريعة الإسلامية تواكب القوانين الدولية بل إن الشريعة الإسلامية تستحوذ القوانين الدولية، معرباً في الختام عن شكره للجميع متمنياً الإستفادة من البحوث وأوراق العمل المقدمة في هذا المؤتمر.



الجدير بالذكر أنه شارك في المؤتمر عدد من رؤساء مراكز التحكيم والقانونيين والمحامين، كما شارك قضاة من وزارة العدل منهم الشيخ سعد بن محمد المهنا رئيس المحكمة العامة بالدمام والشيخ عبد الله بن صالح العضيبي رئيس المحكمة العامة بجدة والشيخ مالك بن محمد الملحم القاضي بالمحكمة التجارية بالدمام، وقد تناول المؤتمر في جلساته الحديث عن إتفاقية نيويورك لتنفيذ الأحكام، وتطور نصوص قانون الأونسيترال للتحكيم، وقواعد الأونسيترال في ضوء تطبيقات المؤسسات التحكيمية، وإصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول في إطار متعدد الثقافات القانونية ومختلف الإتجاهات العلمية.