"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على تبوك

الحالة تبدأ من الساعة الثانية ظهراً وتستمر حتى الثامنة مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم، تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على مدينة تبوك ومحافظة تيماء.

وبيّن المركز أن الحالة -بمشيئة الله- تبدأ من الساعة الثانية ظهراً وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.