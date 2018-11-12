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جامعة جدة تنظم لقاء وجلسات حوارية بعنوان "جائزة جدة للإبداع وتجارب ملهمة"

في قاعة الأميرة الجوهرة بالمقر الرئيس للطالبات بالفيصلية

يرعى مدير جامعة جدة د.عدنان بن سالم الحميدان الأربعاء المقبل لقاء (جائزة جدة للإبداع وتجارب ملهمة) بحضور الدكتور أسامة طيب رئيس اللجنة العليا للجائزة والدكتور عبدالرحمن اليوبي مدير جامعة الملك عبد العزيز وأعضاء اللجنة التنفيذية للجائزة، والطلاب والطالبات والمهتمين بمجالاتها المختلفة، وذلك في قاعة الأميرة الجوهرة بالمقر الرئيس للطالبات بالفيصلية.

ويشتمل برنامج اللقاء على كلمة للجامعة يلقيها وكيل الجامعة للتطوير والتنمية المستدامة أ.د. عبيد آل مظف، يليها عرض تعريفي بالجائزة وآلية التقديم لها، ثم تبدأ الجلسات الحوارية للقاء والتي تتضمن جلستين حواريتين خصصت الأولى منها للنقاش حول جائزة جدة للإبداع بمشاركة كل من أ. د. أسامة طيب رئيس اللجنة العليا للجائزة وأعضاء اللجنة التنفيذية ويديرها د.عبدالرحمن العليان.

كما تتضمن الجلسة الثانية عرضاً لبعض التجارب والمشاريع الإبداعية الملهمة ويديرها الطالب محمد إبراهيم نمنكاني ومنها عرض لمشروع (tach care) لتعزيز الصحة، ومبادرة التمكين العالمي لفئة الصم، والرحلة مع تقنية النانو الخضراء، والإبداع مع هاكثون الحج.

يذكر أن جائزة جدة للإبداع تم إطلاقها منذ العام الماضي 1439هـ وهي تمثل إحدى مبادرات محافظة جدة للإسهام في الحراك الثقافي والتنموي في المحافظة وإتاحة الفرصة للمبدعين للمشاركة في تنمية محافظتهم في شتى المجالات، علماً أن استقبال المشاركات في الجائزة في عامها الثاني لازال مفتوحاً من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالجائزة والتي تم إطلاقها منذ غرة شهر صفر وتستمر إلى نهاية شهر ربيع الأول 1440هـ.

وتتمحور مجالات الجائزة لعام 1440هـ في ستة مجالات رئيسة وهي القدوة في الحج والعمرة، الإبداع الحكومي، والإبداع الأمني، والإبداع المجتمعي (المبادرات الربحية)، والإبداع المجتمعي (المبادرات غير الربحية)، والإبداع المجتمعي (مبادرات الأفراد).

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جامعة جدة تنظم لقاء وجلسات حوارية بعنوان "جائزة جدة للإبداع وتجارب ملهمة"
سبق

يرعى مدير جامعة جدة د.عدنان بن سالم الحميدان الأربعاء المقبل لقاء (جائزة جدة للإبداع وتجارب ملهمة) بحضور الدكتور أسامة طيب رئيس اللجنة العليا للجائزة والدكتور عبدالرحمن اليوبي مدير جامعة الملك عبد العزيز وأعضاء اللجنة التنفيذية للجائزة، والطلاب والطالبات والمهتمين بمجالاتها المختلفة، وذلك في قاعة الأميرة الجوهرة بالمقر الرئيس للطالبات بالفيصلية.

ويشتمل برنامج اللقاء على كلمة للجامعة يلقيها وكيل الجامعة للتطوير والتنمية المستدامة أ.د. عبيد آل مظف، يليها عرض تعريفي بالجائزة وآلية التقديم لها، ثم تبدأ الجلسات الحوارية للقاء والتي تتضمن جلستين حواريتين خصصت الأولى منها للنقاش حول جائزة جدة للإبداع بمشاركة كل من أ. د. أسامة طيب رئيس اللجنة العليا للجائزة وأعضاء اللجنة التنفيذية ويديرها د.عبدالرحمن العليان.

كما تتضمن الجلسة الثانية عرضاً لبعض التجارب والمشاريع الإبداعية الملهمة ويديرها الطالب محمد إبراهيم نمنكاني ومنها عرض لمشروع (tach care) لتعزيز الصحة، ومبادرة التمكين العالمي لفئة الصم، والرحلة مع تقنية النانو الخضراء، والإبداع مع هاكثون الحج.

يذكر أن جائزة جدة للإبداع تم إطلاقها منذ العام الماضي 1439هـ وهي تمثل إحدى مبادرات محافظة جدة للإسهام في الحراك الثقافي والتنموي في المحافظة وإتاحة الفرصة للمبدعين للمشاركة في تنمية محافظتهم في شتى المجالات، علماً أن استقبال المشاركات في الجائزة في عامها الثاني لازال مفتوحاً من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالجائزة والتي تم إطلاقها منذ غرة شهر صفر وتستمر إلى نهاية شهر ربيع الأول 1440هـ.

وتتمحور مجالات الجائزة لعام 1440هـ في ستة مجالات رئيسة وهي القدوة في الحج والعمرة، الإبداع الحكومي، والإبداع الأمني، والإبداع المجتمعي (المبادرات الربحية)، والإبداع المجتمعي (المبادرات غير الربحية)، والإبداع المجتمعي (مبادرات الأفراد).

12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440
09:54 PM

جامعة جدة تنظم لقاء وجلسات حوارية بعنوان "جائزة جدة للإبداع وتجارب ملهمة"

في قاعة الأميرة الجوهرة بالمقر الرئيس للطالبات بالفيصلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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يرعى مدير جامعة جدة د.عدنان بن سالم الحميدان الأربعاء المقبل لقاء (جائزة جدة للإبداع وتجارب ملهمة) بحضور الدكتور أسامة طيب رئيس اللجنة العليا للجائزة والدكتور عبدالرحمن اليوبي مدير جامعة الملك عبد العزيز وأعضاء اللجنة التنفيذية للجائزة، والطلاب والطالبات والمهتمين بمجالاتها المختلفة، وذلك في قاعة الأميرة الجوهرة بالمقر الرئيس للطالبات بالفيصلية.

ويشتمل برنامج اللقاء على كلمة للجامعة يلقيها وكيل الجامعة للتطوير والتنمية المستدامة أ.د. عبيد آل مظف، يليها عرض تعريفي بالجائزة وآلية التقديم لها، ثم تبدأ الجلسات الحوارية للقاء والتي تتضمن جلستين حواريتين خصصت الأولى منها للنقاش حول جائزة جدة للإبداع بمشاركة كل من أ. د. أسامة طيب رئيس اللجنة العليا للجائزة وأعضاء اللجنة التنفيذية ويديرها د.عبدالرحمن العليان.

كما تتضمن الجلسة الثانية عرضاً لبعض التجارب والمشاريع الإبداعية الملهمة ويديرها الطالب محمد إبراهيم نمنكاني ومنها عرض لمشروع (tach care) لتعزيز الصحة، ومبادرة التمكين العالمي لفئة الصم، والرحلة مع تقنية النانو الخضراء، والإبداع مع هاكثون الحج.

يذكر أن جائزة جدة للإبداع تم إطلاقها منذ العام الماضي 1439هـ وهي تمثل إحدى مبادرات محافظة جدة للإسهام في الحراك الثقافي والتنموي في المحافظة وإتاحة الفرصة للمبدعين للمشاركة في تنمية محافظتهم في شتى المجالات، علماً أن استقبال المشاركات في الجائزة في عامها الثاني لازال مفتوحاً من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالجائزة والتي تم إطلاقها منذ غرة شهر صفر وتستمر إلى نهاية شهر ربيع الأول 1440هـ.

وتتمحور مجالات الجائزة لعام 1440هـ في ستة مجالات رئيسة وهي القدوة في الحج والعمرة، الإبداع الحكومي، والإبداع الأمني، والإبداع المجتمعي (المبادرات الربحية)، والإبداع المجتمعي (المبادرات غير الربحية)، والإبداع المجتمعي (مبادرات الأفراد).

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