النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 305 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 357 خلال الـ24 ساعة الماضية

"هيئة الاتصالات" تطلق مبادرة تقديم 60 ألف نقطة Wi-Fi إضافية مجانية

تعكس مدى تقدم البنية التحتية في المملكة وتسهم في تحقيق مستهدفاتها

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم، إطلاق مبادرة نشر نقاط اتصال "الواي فاي-Wi-Fi" إضافية مجانية في عدد من الأماكن العامة في أنحاء المملكة، بالتعاون مع مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة.

وأوضحت الهيئة أنها بدأت تنفيذ هذه المبادرة على عدة مراحل لتصل نقاط "Wi-Fi" الإضافية المجانية الموزعة في عدد من الأماكن العامة في المملكة إلى 60.000 نقطة؛ مؤكدةً التزامها بمتابعة تفعيل الشركات لهذه المبادرة، بما في ذلك استيفاءها لمتطلبات أساسية منها توحيد اسم الشبكة لهذه النقاط المجانية، وتسهيل إجراءات دخول المستخدمين لها، وتوفير خرائط تغطية تُظهر جميع نقاط الوصول المجانية في جميع المناطق على نحو يتيح للمستخدمين الاطلاع عليها في موقع الشركة الإلكتروني أو تطبيقها.

وتتضمن المبادرة إتاحة الاتصال المجاني بشبكة الواي فاي العامة لكل مقدم خدمة، لمدة تصل إلى ساعتين يوميًّا لعدد كبير من مستفيدي ومرتادي عدد من الأماكن العامة.

وبيّن محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي، أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الهيئة على تعزيز نشر خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات؛ بما يعكس مدى تقدم البنية التحتية في المملكة، ويسهم في تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية لتمكين تحول المملكة إلى مجتمع رقمي.

وأضاف أن قيام مقدمي الخدمات بنشر نقاط واي فاي إضافية مجانية، يأتي بهدف نشر خدمات الإنترنت على أوسع نطاق، والإسهام في تحسين جودة الحياة عبر توفير خدمات الإنترنت في الأماكن العامة، ومن بينها المستشفيات، والحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة، والمجمعات التجارية، والحدائق العامة في مدن المملكة.

يُذكر أن المملكة تعد من الدول السباقة في نشر خدمات الاتصالات وتمكين التحول الرقمي كأحد الركائز الأساسية لتمكين الازدهار الاقتصادي وتحقيق رؤية المملكة 2030.

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"هيئة الاتصالات" تطلق مبادرة تقديم 60 ألف نقطة Wi-Fi إضافية مجانية
سبق

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم، إطلاق مبادرة نشر نقاط اتصال "الواي فاي-Wi-Fi" إضافية مجانية في عدد من الأماكن العامة في أنحاء المملكة، بالتعاون مع مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة.

وأوضحت الهيئة أنها بدأت تنفيذ هذه المبادرة على عدة مراحل لتصل نقاط "Wi-Fi" الإضافية المجانية الموزعة في عدد من الأماكن العامة في المملكة إلى 60.000 نقطة؛ مؤكدةً التزامها بمتابعة تفعيل الشركات لهذه المبادرة، بما في ذلك استيفاءها لمتطلبات أساسية منها توحيد اسم الشبكة لهذه النقاط المجانية، وتسهيل إجراءات دخول المستخدمين لها، وتوفير خرائط تغطية تُظهر جميع نقاط الوصول المجانية في جميع المناطق على نحو يتيح للمستخدمين الاطلاع عليها في موقع الشركة الإلكتروني أو تطبيقها.

وتتضمن المبادرة إتاحة الاتصال المجاني بشبكة الواي فاي العامة لكل مقدم خدمة، لمدة تصل إلى ساعتين يوميًّا لعدد كبير من مستفيدي ومرتادي عدد من الأماكن العامة.

وبيّن محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي، أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الهيئة على تعزيز نشر خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات؛ بما يعكس مدى تقدم البنية التحتية في المملكة، ويسهم في تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية لتمكين تحول المملكة إلى مجتمع رقمي.

وأضاف أن قيام مقدمي الخدمات بنشر نقاط واي فاي إضافية مجانية، يأتي بهدف نشر خدمات الإنترنت على أوسع نطاق، والإسهام في تحسين جودة الحياة عبر توفير خدمات الإنترنت في الأماكن العامة، ومن بينها المستشفيات، والحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة، والمجمعات التجارية، والحدائق العامة في مدن المملكة.

يُذكر أن المملكة تعد من الدول السباقة في نشر خدمات الاتصالات وتمكين التحول الرقمي كأحد الركائز الأساسية لتمكين الازدهار الاقتصادي وتحقيق رؤية المملكة 2030.

15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442
12:43 PM

"هيئة الاتصالات" تطلق مبادرة تقديم 60 ألف نقطة Wi-Fi إضافية مجانية

تعكس مدى تقدم البنية التحتية في المملكة وتسهم في تحقيق مستهدفاتها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
6
1,394

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم، إطلاق مبادرة نشر نقاط اتصال "الواي فاي-Wi-Fi" إضافية مجانية في عدد من الأماكن العامة في أنحاء المملكة، بالتعاون مع مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة.

وأوضحت الهيئة أنها بدأت تنفيذ هذه المبادرة على عدة مراحل لتصل نقاط "Wi-Fi" الإضافية المجانية الموزعة في عدد من الأماكن العامة في المملكة إلى 60.000 نقطة؛ مؤكدةً التزامها بمتابعة تفعيل الشركات لهذه المبادرة، بما في ذلك استيفاءها لمتطلبات أساسية منها توحيد اسم الشبكة لهذه النقاط المجانية، وتسهيل إجراءات دخول المستخدمين لها، وتوفير خرائط تغطية تُظهر جميع نقاط الوصول المجانية في جميع المناطق على نحو يتيح للمستخدمين الاطلاع عليها في موقع الشركة الإلكتروني أو تطبيقها.

وتتضمن المبادرة إتاحة الاتصال المجاني بشبكة الواي فاي العامة لكل مقدم خدمة، لمدة تصل إلى ساعتين يوميًّا لعدد كبير من مستفيدي ومرتادي عدد من الأماكن العامة.

وبيّن محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي، أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الهيئة على تعزيز نشر خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات؛ بما يعكس مدى تقدم البنية التحتية في المملكة، ويسهم في تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية لتمكين تحول المملكة إلى مجتمع رقمي.

وأضاف أن قيام مقدمي الخدمات بنشر نقاط واي فاي إضافية مجانية، يأتي بهدف نشر خدمات الإنترنت على أوسع نطاق، والإسهام في تحسين جودة الحياة عبر توفير خدمات الإنترنت في الأماكن العامة، ومن بينها المستشفيات، والحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة، والمجمعات التجارية، والحدائق العامة في مدن المملكة.

يُذكر أن المملكة تعد من الدول السباقة في نشر خدمات الاتصالات وتمكين التحول الرقمي كأحد الركائز الأساسية لتمكين الازدهار الاقتصادي وتحقيق رؤية المملكة 2030.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,806
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,043
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,348
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,278

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

عبدالرحمن المرشد
"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

محمد عمير الغامدي
الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

علي آل شرمة
(مهايط) ومنان ومديون..!

(مهايط) ومنان ومديون..!

حسن آل عمير
مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

ابتسام منصور القحطاني
"سموم" مراكز الأبحاث..!

"سموم" مراكز الأبحاث..!

عبدالسلام المشيطي
"سـاهر" منفعة عامة..!!

"سـاهر" منفعة عامة..!!

محمد الصيعري
سلوكك مرآة تفكيرك

سلوكك مرآة تفكيرك

مها الجبر
نادي النصر.. مع السلامة!

نادي النصر.. مع السلامة!

ماجد البريكان
مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

غسان محمد عسيلان
قراءة في محاضرات المساجد

قراءة في محاضرات المساجد

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة