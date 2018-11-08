"بدر بن سلطان" يتفقد مطار الجوف استعدادًا لزيارة المليك للمنطقة

قام الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمس بجولة تفقدية لمطار الجوف في إطار استعدادات المنطقة لاستقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -.

واستمع من الرئيس العام لهيئة الطيران المدني عبدالحكيم بن محمد التميمي لشرح عن التجهيزات الخاصة بذلك في الصالة الملكية وموقف الطائرات الخاص بالصالة الملكية وباقي جهات المطار.



كما اطلع على بعض الخدمات التي تم تأمينها أخيرًا في الصالات، وإجراءات المسافرين والمغادرين.



وعبّر عن شكره لهيئة الطيران المدني على هذه الجهود، مؤكدًا أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين أولت الهيئة العامة للطيران المدني جل اهتمامها ورعايتها ويتضح ذلك جليًا من خلال المطارات الدولية العملاقة والمطارات الداخلية.