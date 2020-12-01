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أمير تبوك يكرّم المستشفيات والإدارات الصحية الحاصلة على شهادة "سباهي"

أشاد بجهودهم المبذولة لتحقيق النجاح في السيطرة على جائحة كورونا

كرّم الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، مديري المستشفيات والإدارات بصحة المنطقة، الحاصلة على شهادة المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI "سباهي"، وفق المعايير الوطنية للمستشفيات، وذلك بناءً على تطبيقها جميع متطلبات الجودة التي قُيِّمت ميدانياً مؤخراً.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بالإمارة، اليوم، مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله الغامدي، وعدداً من قيادات الصحة ومديري المستشفيات بالمنطقة ومحافظاتها.

وفي بداية اللقاء، رحب أمير تبوك بالجميع مباركاً لهم هذا المنجز وقال: "أنا سعيد باللقاء بكم، وأنتم تشرفون على أهم قطاع من قطاعات الدولة، ويمس كافة شرائح المجتمع" مثمنا لوزير الصحة ولجميع العاملين بالقطاع الصحي جهودهم التي بذلت لتحقيق النجاح في السيطرة على جائحة كورونا.

وأشاد أمير تبوك بما يشهده القطاع الصحي بالمملكة من تطور وقفزات متتالية، بفضل الله ثم بالدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله، والعمل وفق أهداف رؤية المملكة 2030.

من جانبه، قدم الدكتور الغامدي شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على توجيهاته ودعمه للمنشآت الصحية بالمنطقة، مبيناً له أن الشؤون الصحية بالمنطقة بقياداتها بمستشفيات المنطقة كافة تبذل أقصى الجهود لتقديم أعلى معاير الجودة لخدمة المرضى والمراجعين، مؤكداً أن العمل كفريق واحد هو أساس ينتهج من قبل العاملين في الشؤون الصحية كافة.

وفي نهاية اللقاء، التقطت الصور التذكارية معه لمدراء المستشفيات الحاصلة على الاعتماد (سباهي)، وهي: مستشفى الملك خالد بتبوك، ومستشفى الولادة والأطفال بتبوك، ومستشفى حقل، ومستشفى تيماء، ومستشفى الوجه، ومستشفى ضباء.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمير تبوك يكرّم المستشفيات والإدارات الصحية الحاصلة على شهادة "سباهي"
سبق

كرّم الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، مديري المستشفيات والإدارات بصحة المنطقة، الحاصلة على شهادة المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI "سباهي"، وفق المعايير الوطنية للمستشفيات، وذلك بناءً على تطبيقها جميع متطلبات الجودة التي قُيِّمت ميدانياً مؤخراً.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بالإمارة، اليوم، مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله الغامدي، وعدداً من قيادات الصحة ومديري المستشفيات بالمنطقة ومحافظاتها.

وفي بداية اللقاء، رحب أمير تبوك بالجميع مباركاً لهم هذا المنجز وقال: "أنا سعيد باللقاء بكم، وأنتم تشرفون على أهم قطاع من قطاعات الدولة، ويمس كافة شرائح المجتمع" مثمنا لوزير الصحة ولجميع العاملين بالقطاع الصحي جهودهم التي بذلت لتحقيق النجاح في السيطرة على جائحة كورونا.

وأشاد أمير تبوك بما يشهده القطاع الصحي بالمملكة من تطور وقفزات متتالية، بفضل الله ثم بالدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله، والعمل وفق أهداف رؤية المملكة 2030.

من جانبه، قدم الدكتور الغامدي شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على توجيهاته ودعمه للمنشآت الصحية بالمنطقة، مبيناً له أن الشؤون الصحية بالمنطقة بقياداتها بمستشفيات المنطقة كافة تبذل أقصى الجهود لتقديم أعلى معاير الجودة لخدمة المرضى والمراجعين، مؤكداً أن العمل كفريق واحد هو أساس ينتهج من قبل العاملين في الشؤون الصحية كافة.

وفي نهاية اللقاء، التقطت الصور التذكارية معه لمدراء المستشفيات الحاصلة على الاعتماد (سباهي)، وهي: مستشفى الملك خالد بتبوك، ومستشفى الولادة والأطفال بتبوك، ومستشفى حقل، ومستشفى تيماء، ومستشفى الوجه، ومستشفى ضباء.

01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442
06:29 PM

أمير تبوك يكرّم المستشفيات والإدارات الصحية الحاصلة على شهادة "سباهي"

أشاد بجهودهم المبذولة لتحقيق النجاح في السيطرة على جائحة كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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كرّم الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، مديري المستشفيات والإدارات بصحة المنطقة، الحاصلة على شهادة المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI "سباهي"، وفق المعايير الوطنية للمستشفيات، وذلك بناءً على تطبيقها جميع متطلبات الجودة التي قُيِّمت ميدانياً مؤخراً.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بالإمارة، اليوم، مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله الغامدي، وعدداً من قيادات الصحة ومديري المستشفيات بالمنطقة ومحافظاتها.

وفي بداية اللقاء، رحب أمير تبوك بالجميع مباركاً لهم هذا المنجز وقال: "أنا سعيد باللقاء بكم، وأنتم تشرفون على أهم قطاع من قطاعات الدولة، ويمس كافة شرائح المجتمع" مثمنا لوزير الصحة ولجميع العاملين بالقطاع الصحي جهودهم التي بذلت لتحقيق النجاح في السيطرة على جائحة كورونا.

وأشاد أمير تبوك بما يشهده القطاع الصحي بالمملكة من تطور وقفزات متتالية، بفضل الله ثم بالدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله، والعمل وفق أهداف رؤية المملكة 2030.

من جانبه، قدم الدكتور الغامدي شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على توجيهاته ودعمه للمنشآت الصحية بالمنطقة، مبيناً له أن الشؤون الصحية بالمنطقة بقياداتها بمستشفيات المنطقة كافة تبذل أقصى الجهود لتقديم أعلى معاير الجودة لخدمة المرضى والمراجعين، مؤكداً أن العمل كفريق واحد هو أساس ينتهج من قبل العاملين في الشؤون الصحية كافة.

وفي نهاية اللقاء، التقطت الصور التذكارية معه لمدراء المستشفيات الحاصلة على الاعتماد (سباهي)، وهي: مستشفى الملك خالد بتبوك، ومستشفى الولادة والأطفال بتبوك، ومستشفى حقل، ومستشفى تيماء، ومستشفى الوجه، ومستشفى ضباء.

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