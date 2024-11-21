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رئيس "الترفيه" يكشف عن خطة توسيع "البوليفارد": تنتهي منتصف ديسمبر المقبل

طالب بشراء تذاكر مهرجان معرض السيارات عبر الموقع الإلكتروني منعًا للتكدس

كشف تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عن خطة لتوسيع منطقة البوليفارد الرياض، ستكتمل منتصف شهر ديسمبر المقبل. معربًا عن تطلعه إلى أن تنال إعجاب ورضا زوار فعاليات موسم الرياض.

وفي التفاصيل، أوضح "آل الشيخ" في مقطع فيديو، نشره على حسابه بتويتر: "خلصنا الحمد لله من خطة توسعة البوليفارد في اجتماع مع المشاركين كافة، وإن شاء الله سوف تنتهي في منتصف ديسمبر، وسوف تنال إعجابكم، وستشمل أكثر من 5 أو 6 مطاعم، و4 مقاهٍ، وكم شوب جديد".

ولفت "آل الشيخ" إلى أهمية شراء تذاكر حضور مهرجان معرض السيارات اليوم ضمن فعاليات موسم الرياض عن طريق الموقع الإلكتروني المخصص للفعالية على الإنترنت؛ حتى لا يحصل تكدس مع انطلاق الفعالية. واصفًا الفعاليات بالخيال بمشاركة أكثر من 200 شو خلال 6 أيام، تختص بالسيارات في منطقة واحدة بالجنادرية. مقدمًا شكره للمنظمين والرعاة ورجال الأمن.

ويتضمن معرض الرياض "كار شو": محطة عشاق السيارات لشغوفي قطع التعديل والأكسسوارات، ومزادات السيارات الكلاسيكية والفارهة والمعدلة، وأحدث السيارات النادرة من المستقبل، وعروض الدريفت، مونستر جام، ومطاردات الشرطة.. وغيرها.


وتشمل تذكرة الدخول فعالية المدفع البشري، وعروض تيري جرانت، هوت ويلز، عرض فيراري، ومشاهدة بطولة الدرفتنق السعودية، والدخول لمعرض الرياض للسيارات.

رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ موسم الرياض البوليفارد مهرجان معرض السيارات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس "الترفيه" يكشف عن خطة توسيع "البوليفارد": تنتهي منتصف ديسمبر المقبل
سبق

كشف تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عن خطة لتوسيع منطقة البوليفارد الرياض، ستكتمل منتصف شهر ديسمبر المقبل. معربًا عن تطلعه إلى أن تنال إعجاب ورضا زوار فعاليات موسم الرياض.

وفي التفاصيل، أوضح "آل الشيخ" في مقطع فيديو، نشره على حسابه بتويتر: "خلصنا الحمد لله من خطة توسعة البوليفارد في اجتماع مع المشاركين كافة، وإن شاء الله سوف تنتهي في منتصف ديسمبر، وسوف تنال إعجابكم، وستشمل أكثر من 5 أو 6 مطاعم، و4 مقاهٍ، وكم شوب جديد".

ولفت "آل الشيخ" إلى أهمية شراء تذاكر حضور مهرجان معرض السيارات اليوم ضمن فعاليات موسم الرياض عن طريق الموقع الإلكتروني المخصص للفعالية على الإنترنت؛ حتى لا يحصل تكدس مع انطلاق الفعالية. واصفًا الفعاليات بالخيال بمشاركة أكثر من 200 شو خلال 6 أيام، تختص بالسيارات في منطقة واحدة بالجنادرية. مقدمًا شكره للمنظمين والرعاة ورجال الأمن.

ويتضمن معرض الرياض "كار شو": محطة عشاق السيارات لشغوفي قطع التعديل والأكسسوارات، ومزادات السيارات الكلاسيكية والفارهة والمعدلة، وأحدث السيارات النادرة من المستقبل، وعروض الدريفت، مونستر جام، ومطاردات الشرطة.. وغيرها.


وتشمل تذكرة الدخول فعالية المدفع البشري، وعروض تيري جرانت، هوت ويلز، عرض فيراري، ومشاهدة بطولة الدرفتنق السعودية، والدخول لمعرض الرياض للسيارات.

21 نوفمبر 2019 - 24 ربيع الأول 1441
12:37 AM

رئيس "الترفيه" يكشف عن خطة توسيع "البوليفارد": تنتهي منتصف ديسمبر المقبل

طالب بشراء تذاكر مهرجان معرض السيارات عبر الموقع الإلكتروني منعًا للتكدس

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عبدالحكيم شار - الرياض
0
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كشف تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عن خطة لتوسيع منطقة البوليفارد الرياض، ستكتمل منتصف شهر ديسمبر المقبل. معربًا عن تطلعه إلى أن تنال إعجاب ورضا زوار فعاليات موسم الرياض.

وفي التفاصيل، أوضح "آل الشيخ" في مقطع فيديو، نشره على حسابه بتويتر: "خلصنا الحمد لله من خطة توسعة البوليفارد في اجتماع مع المشاركين كافة، وإن شاء الله سوف تنتهي في منتصف ديسمبر، وسوف تنال إعجابكم، وستشمل أكثر من 5 أو 6 مطاعم، و4 مقاهٍ، وكم شوب جديد".

ولفت "آل الشيخ" إلى أهمية شراء تذاكر حضور مهرجان معرض السيارات اليوم ضمن فعاليات موسم الرياض عن طريق الموقع الإلكتروني المخصص للفعالية على الإنترنت؛ حتى لا يحصل تكدس مع انطلاق الفعالية. واصفًا الفعاليات بالخيال بمشاركة أكثر من 200 شو خلال 6 أيام، تختص بالسيارات في منطقة واحدة بالجنادرية. مقدمًا شكره للمنظمين والرعاة ورجال الأمن.

ويتضمن معرض الرياض "كار شو": محطة عشاق السيارات لشغوفي قطع التعديل والأكسسوارات، ومزادات السيارات الكلاسيكية والفارهة والمعدلة، وأحدث السيارات النادرة من المستقبل، وعروض الدريفت، مونستر جام، ومطاردات الشرطة.. وغيرها.


وتشمل تذكرة الدخول فعالية المدفع البشري، وعروض تيري جرانت، هوت ويلز، عرض فيراري، ومشاهدة بطولة الدرفتنق السعودية، والدخول لمعرض الرياض للسيارات.

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