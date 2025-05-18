3 مدن سعودية حالات التعافي فيها تجاوز الحالات النشطة

الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة

تجاوز عدد المتعافين من فيروس كورونا الجديد، في المملكة الحالات النشطة بواقع 471 حالة؛ حيث بلغ إجمالي حالات التعافي 28748 حالة مقابل 28277 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية.

وفي ثلاث مدن سعودية سجلت حالات التعافي أكثر من الحالات النشطة؛ ففي الرياض بلغ إجمالي حالات التعافي فيها 5800 مقابل 5000 حالة نشطة.

وفي مكة التي تحتل المرتبة الأولى بين مدن المملكة في عدد المتعافين من كورونا، بلغ إجمالي حالات التعافي فيها 6900 حالة، مقابل 4686 حالة نشطة.

وفي المدينة المنورة بلغ إجمالي حالات التعافي فيها 4465 مقابل 3340 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية.