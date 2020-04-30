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عدد مصابي فيروس كورونا في إيران يرتفع إلى 94640 حالة

983 إصابة جديدة و71 وفاة ترفع الإجمالي إلى 6028 ضحية

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الخميس، تسجيل 983 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد إلى 94640 حالة.

وعن الوفيات قالت الوزارة: تم تسجيل 71 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد إلى 6028 حالة.

إيران فيروس كورونا الجديد

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عدد مصابي فيروس كورونا في إيران يرتفع إلى 94640 حالة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الخميس، تسجيل 983 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد إلى 94640 حالة.

وعن الوفيات قالت الوزارة: تم تسجيل 71 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد إلى 6028 حالة.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
01:09 PM

عدد مصابي فيروس كورونا في إيران يرتفع إلى 94640 حالة

983 إصابة جديدة و71 وفاة ترفع الإجمالي إلى 6028 ضحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,020

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الخميس، تسجيل 983 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد إلى 94640 حالة.

وعن الوفيات قالت الوزارة: تم تسجيل 71 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد إلى 6028 حالة.

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