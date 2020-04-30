وعن الوفيات قالت الوزارة: تم تسجيل 71 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد إلى 6028 حالة.

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الخميس، تسجيل 983 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد إلى 94640 حالة.

عدد مصابي فيروس كورونا في إيران يرتفع إلى 94640 حالة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-30 أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الخميس، تسجيل 983 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد إلى 94640 حالة. وعن الوفيات قالت الوزارة: تم تسجيل 71 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد إلى 6028 حالة.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441 01:09 PM

عدد مصابي فيروس كورونا في إيران يرتفع إلى 94640 حالة 983 إصابة جديدة و71 وفاة ترفع الإجمالي إلى 6028 ضحية





A A A





2 مشاركة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الخميس، تسجيل 983 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد إلى 94640 حالة.

وعن الوفيات قالت الوزارة: تم تسجيل 71 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد إلى 6028 حالة.