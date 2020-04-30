عدد مصابي فيروس كورونا في إيران يرتفع إلى 94640 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الخميس، تسجيل 983 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد إلى 94640 حالة.
وعن الوفيات قالت الوزارة: تم تسجيل 71 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد إلى 6028 حالة.
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الخميس، تسجيل 983 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد إلى 94640 حالة.
وعن الوفيات قالت الوزارة: تم تسجيل 71 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد إلى 6028 حالة.إيران فيروس كورونا الجديد
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الخميس، تسجيل 983 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد إلى 94640 حالة.
وعن الوفيات قالت الوزارة: تم تسجيل 71 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد إلى 6028 حالة.
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الخميس، تسجيل 983 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد إلى 94640 حالة.
وعن الوفيات قالت الوزارة: تم تسجيل 71 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد إلى 6028 حالة.