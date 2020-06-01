خلال إجازة العيد .. الهلال الأحمر يتلقى 410 آلاف مكالمة إسعافية

في ظل الاحترازات.. تعاملت الفرق الإسعافية مع 64073 ألف بلاغ إسعافي

تلقت غرفة العمليات المركزية لهيئة الهلال الأحمر السعودي أكثر من 410 آلاف مكالمة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حيث تعاملت الفرق الإسعافية مع 64073 ألف بلاغ إسعافي، من بينها 26513 حالة طارئة تم نقلها إلى المستشفيات، وذلك في ظل حالة الإجراءات الصحية المشددة التي تشهدها المملكة لمواجهة جائحة كورونا.

وقدمت الهيئة خدماتها الإسعافية من خلال أكثر من 896 فرقة إسعافية تم توزيعها في كافة مناطق المملكة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، قدموا خلالها أكثر 300 ألف ساعة عمل، كما رفعت الهيئة خلال الفترة ذاتها عدد الموظفين في غرفة العمليات إلى 300 موظف بعدد ساعات بلغ نحو أكثر من 57 ألف ساعة عمل.

كما كثفت الفرق التطوعية للهلال الأحمر بالمشاركة في أكثر من 60 فرصة تطوعية من خلال أكثر من 378 متطوعًا ومتطوعة بعدد ساعات بلغ نحو 2191 ساعة تطوعية، فيما بلغ عدد المستفيدين من البرامج التدريبية التي قدمتها الهيئة بشكل أونلاين لكافة شرائح المجتمع، وفي مجالات متنوعة للتعامل مع الحالات الإسعافية الطارئة أكثر من 66 ألف مستفيد.