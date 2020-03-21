"ديبالا" نجم يوفنتوس ينضم لقائمة مصابي "كورونا"

أعلن النجم الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي عن إصابته هو وصديقته أوريانا بفيروس كورونا المستجد ليصبح ثالث لاعب في يوفنتوس يُصاب بهذا الفيروس.

وكتب ديبالا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلاً: "مرحبًا بالجميع أردت أن أبلغكم بأننا قد تلقينا للتو نتائج اختبار Covid-19، وقد أظهر لنا أنا وأوريانا نتائج إيجابية لحسن الحظ نحن في حالة ممتازة".

ويعد النجم الأرجنتيني ثالث لاعب في يوفنتوس، يتعرض لفيروس كورونا بعد المدافع الإيطالي دانييلى روجاني والفرنسي بليز ماتويدي.