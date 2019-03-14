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رئيس الوزراء اليمني: عازمون على إنهاء الانقلاب وإجهاض المشروع الإيراني

ونوه بإسناد تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة

قال رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك إن حكومته تقف بثبات وعزيمة في استكمال إنهاء الانقلاب وإجهاض المشروع الإيراني في بلاده.

ونوه عبد الملك بإسناد تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة للانتصار في هذه المعركة الوجودية للحفاظ على عروبة اليمن وأمنها واستقرارها، ورفع المعاناة عن شعبها جراء هذا الانقلاب الدموي والعنصري.

جاء هذا خلال اتصالات هاتفية أجراها رئيس الوزراء اليوم مع رئيس هيئة الأركان العامة في بلاده قائد العمليات المشتركة اللواء الركن صغير بن عزيز وقائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن محمد الحبيشي، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأطلع القائدان في الجيش اليمني، رئيس الوزراء على آخر المستجدات والعمليات القتالية في عدد من الجبهات لردع التصعيد العسكري المستمر لمليشيا الحوثي الانقلابية، وجرائم الحرب التي ترتكبها المليشيا ضد المدنيين من عمليات تشريد ونزوح قسري ونهب للممتلكات العامة والخاصة.

وقدم رئيس هيئة الأركان العامة وقائد المنطقة العسكرية الثالثة، لرئيس الوزراء، أيضاً شرحاً عن التطورات الميدانية والعسكرية المتسارعة في عدد من الجبهات، على ضوء استمرار التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي، والخطط العسكرية التي يتم تنفيذها بإسناد من تحالف دعم الشرعية لتحقيق السيطرة والتقدم في الجبهات.

رئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبدالملك تحالف دعم الشرعية اليمن الميليشيات الحوثية الإرهابية إيران

الرئيسية/ أخبار العالم

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رئيس الوزراء اليمني: عازمون على إنهاء الانقلاب وإجهاض المشروع الإيراني
سبق

قال رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك إن حكومته تقف بثبات وعزيمة في استكمال إنهاء الانقلاب وإجهاض المشروع الإيراني في بلاده.

ونوه عبد الملك بإسناد تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة للانتصار في هذه المعركة الوجودية للحفاظ على عروبة اليمن وأمنها واستقرارها، ورفع المعاناة عن شعبها جراء هذا الانقلاب الدموي والعنصري.

جاء هذا خلال اتصالات هاتفية أجراها رئيس الوزراء اليوم مع رئيس هيئة الأركان العامة في بلاده قائد العمليات المشتركة اللواء الركن صغير بن عزيز وقائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن محمد الحبيشي، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأطلع القائدان في الجيش اليمني، رئيس الوزراء على آخر المستجدات والعمليات القتالية في عدد من الجبهات لردع التصعيد العسكري المستمر لمليشيا الحوثي الانقلابية، وجرائم الحرب التي ترتكبها المليشيا ضد المدنيين من عمليات تشريد ونزوح قسري ونهب للممتلكات العامة والخاصة.

وقدم رئيس هيئة الأركان العامة وقائد المنطقة العسكرية الثالثة، لرئيس الوزراء، أيضاً شرحاً عن التطورات الميدانية والعسكرية المتسارعة في عدد من الجبهات، على ضوء استمرار التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي، والخطط العسكرية التي يتم تنفيذها بإسناد من تحالف دعم الشرعية لتحقيق السيطرة والتقدم في الجبهات.

14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
12:41 AM

رئيس الوزراء اليمني: عازمون على إنهاء الانقلاب وإجهاض المشروع الإيراني

ونوه بإسناد تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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قال رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك إن حكومته تقف بثبات وعزيمة في استكمال إنهاء الانقلاب وإجهاض المشروع الإيراني في بلاده.

ونوه عبد الملك بإسناد تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة للانتصار في هذه المعركة الوجودية للحفاظ على عروبة اليمن وأمنها واستقرارها، ورفع المعاناة عن شعبها جراء هذا الانقلاب الدموي والعنصري.

جاء هذا خلال اتصالات هاتفية أجراها رئيس الوزراء اليوم مع رئيس هيئة الأركان العامة في بلاده قائد العمليات المشتركة اللواء الركن صغير بن عزيز وقائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن محمد الحبيشي، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأطلع القائدان في الجيش اليمني، رئيس الوزراء على آخر المستجدات والعمليات القتالية في عدد من الجبهات لردع التصعيد العسكري المستمر لمليشيا الحوثي الانقلابية، وجرائم الحرب التي ترتكبها المليشيا ضد المدنيين من عمليات تشريد ونزوح قسري ونهب للممتلكات العامة والخاصة.

وقدم رئيس هيئة الأركان العامة وقائد المنطقة العسكرية الثالثة، لرئيس الوزراء، أيضاً شرحاً عن التطورات الميدانية والعسكرية المتسارعة في عدد من الجبهات، على ضوء استمرار التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي، والخطط العسكرية التي يتم تنفيذها بإسناد من تحالف دعم الشرعية لتحقيق السيطرة والتقدم في الجبهات.

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