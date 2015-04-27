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أمين عسير يقف على معالجة آثار تجمعات مياه الأمطار بالمنطقة

وليد الحميدي: الأمانة وكل البلديات رفعت درجة الاستعداد والتأهب

وقف أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، اليوم، على عدد من مواقع تجمع مياه الأمطار التي شهدتها مدينة أبها، وتابع معالجة الأضرار الناجمة عنها.

وقال "الحميدي"، خلال الجولة: إن الأمانة استنفرت جهودها للعمل على معالجة الأضرار الناجمة من الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة، ونزح المياه، وإيجاد الحلول العاجلة لتصريف مياه الأمطار من الطرقات ومعالجتها، وإزالة العوائق من الأشجار والأتربة التي جرفتها المياه وتسببت في إغلاق مجاري المياه.

وأضاف أن الأمانة وكل البلديات قد رفعت درجة الاستعداد والتأهب لاحتواء آثار الأمطار التي تشهدها المنطقة هذه الأيام، مع متابعة توقعات الأرصاد الخاصة بالحالة المطرية.

ودعا أمين منطقة عسير، الإدارات المختصة في الأمانة، إلى الرفع بتقرير مفصل عن البلاغات الواردة على رقم الاتصال الموحد 940، بشأن نقاط تجمع المياه لمتابعة المعالجة لها بشكل فوري.

عسير أمانة عسير أمانة منطقة عسير أمين عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمين عسير يقف على معالجة آثار تجمعات مياه الأمطار بالمنطقة
سبق

وقف أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، اليوم، على عدد من مواقع تجمع مياه الأمطار التي شهدتها مدينة أبها، وتابع معالجة الأضرار الناجمة عنها.

وقال "الحميدي"، خلال الجولة: إن الأمانة استنفرت جهودها للعمل على معالجة الأضرار الناجمة من الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة، ونزح المياه، وإيجاد الحلول العاجلة لتصريف مياه الأمطار من الطرقات ومعالجتها، وإزالة العوائق من الأشجار والأتربة التي جرفتها المياه وتسببت في إغلاق مجاري المياه.

وأضاف أن الأمانة وكل البلديات قد رفعت درجة الاستعداد والتأهب لاحتواء آثار الأمطار التي تشهدها المنطقة هذه الأيام، مع متابعة توقعات الأرصاد الخاصة بالحالة المطرية.

ودعا أمين منطقة عسير، الإدارات المختصة في الأمانة، إلى الرفع بتقرير مفصل عن البلاغات الواردة على رقم الاتصال الموحد 940، بشأن نقاط تجمع المياه لمتابعة المعالجة لها بشكل فوري.

27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442
08:56 PM

أمين عسير يقف على معالجة آثار تجمعات مياه الأمطار بالمنطقة

وليد الحميدي: الأمانة وكل البلديات رفعت درجة الاستعداد والتأهب

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رائد القرفي - أبها
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وقف أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، اليوم، على عدد من مواقع تجمع مياه الأمطار التي شهدتها مدينة أبها، وتابع معالجة الأضرار الناجمة عنها.

وقال "الحميدي"، خلال الجولة: إن الأمانة استنفرت جهودها للعمل على معالجة الأضرار الناجمة من الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة، ونزح المياه، وإيجاد الحلول العاجلة لتصريف مياه الأمطار من الطرقات ومعالجتها، وإزالة العوائق من الأشجار والأتربة التي جرفتها المياه وتسببت في إغلاق مجاري المياه.

وأضاف أن الأمانة وكل البلديات قد رفعت درجة الاستعداد والتأهب لاحتواء آثار الأمطار التي تشهدها المنطقة هذه الأيام، مع متابعة توقعات الأرصاد الخاصة بالحالة المطرية.

ودعا أمين منطقة عسير، الإدارات المختصة في الأمانة، إلى الرفع بتقرير مفصل عن البلاغات الواردة على رقم الاتصال الموحد 940، بشأن نقاط تجمع المياه لمتابعة المعالجة لها بشكل فوري.

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