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"أمين مكة" يوجّه بتخصيص موقع مؤقت لبيع الخضار والفواكه بالعوالي

لتخفيف زحام السوق المركزية وإتاحة خيارات متعددة لمختلف الأحياء

وجّه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بتخصيص موقع مؤقت بحي العوالي لبيع الخضار والفواكه.

وقالت أمانة العاصمة المقدسة: إن أمين العاصمة المقدسة ‫وجّه بتخصيص موقع مؤقت في حي العوالي لسيارات بيع الخضار والفواكه، وبإشراف من ‫الإدارة العامة لشؤون البلديات، ‫وذلك لتخفيف الازدحام على السوق المركزي وإتاحة خيارات متعددة لمختلف الأحياء بمكة المكرمة، وسوف يُسمح بالعمل في هذه الأسواق للسعوديين فقط.

أمانة العاصمة المقدسة مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"أمين مكة" يوجّه بتخصيص موقع مؤقت لبيع الخضار والفواكه بالعوالي
سبق

وجّه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بتخصيص موقع مؤقت بحي العوالي لبيع الخضار والفواكه.

وقالت أمانة العاصمة المقدسة: إن أمين العاصمة المقدسة ‫وجّه بتخصيص موقع مؤقت في حي العوالي لسيارات بيع الخضار والفواكه، وبإشراف من ‫الإدارة العامة لشؤون البلديات، ‫وذلك لتخفيف الازدحام على السوق المركزي وإتاحة خيارات متعددة لمختلف الأحياء بمكة المكرمة، وسوف يُسمح بالعمل في هذه الأسواق للسعوديين فقط.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
12:39 AM

"أمين مكة" يوجّه بتخصيص موقع مؤقت لبيع الخضار والفواكه بالعوالي

لتخفيف زحام السوق المركزية وإتاحة خيارات متعددة لمختلف الأحياء

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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159

وجّه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بتخصيص موقع مؤقت بحي العوالي لبيع الخضار والفواكه.

وقالت أمانة العاصمة المقدسة: إن أمين العاصمة المقدسة ‫وجّه بتخصيص موقع مؤقت في حي العوالي لسيارات بيع الخضار والفواكه، وبإشراف من ‫الإدارة العامة لشؤون البلديات، ‫وذلك لتخفيف الازدحام على السوق المركزي وإتاحة خيارات متعددة لمختلف الأحياء بمكة المكرمة، وسوف يُسمح بالعمل في هذه الأسواق للسعوديين فقط.

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