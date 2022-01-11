شرطة الرياض تطيح بـ 3 انتحلوا صفة رجال أمن لارتكاب جرائم سطو

اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وأحالتهم إلى النيابة العامة

صرّح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض، بأن الجهات المختصة في شرطة المنطقة ألقت القبض على ثلاثة أشخاص، مواطن ومقيمين من الجنسية اليمنية، لسرقتهم مركبة "تم استيرادها، واستخدامها في ارتكاب حوادث جنائية، تمثلت في انتحالهم صفة رجال الأمن والسطو على مقار سكن العمالة.

وأضاف: تم توقيفهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.