النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الفيصل" يدعو الإعلام لتحري الدقة وانتظار نتيجة التحقيقات في "حريق قطار الحرمين"

قال إنه لا توجد أي نسبة محددة حتى الآن للأضرار التي لا زالت تحدث

دعا مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والانتظار حتى انتهاء اللجان من التحقيقات لحريق قطار الحرمين.

وكان مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل أعلن أن هناك أوامر صدرت بتشكيل عدة لجان للتحقيق في أسباب اندلاع النيران بمحطة قطار الحرمين، مشيراً إلى أن وزارتي النقل الداخلية ووزارة الداخلية ستحققان، إضافة إلى إمارة منطقة مكة المكرمة، وسيتم الرفع بالنتائج للمقام السامي؛ للاطلاع عليها، والأمر بما يراه خادم الحرمين الشريفين.

وأشار "الفيصل" إلى أنه لا توجد أي نسبة محددة حتى الآن من الأضرار، حيث ما زالت هناك أضرار جديدة تحدث، فالدور الأرضي والأول سليم، بينما المشاكل تكمن في الدور الثاني والسقف.

ووعد أمير مكة بكشف النتائج عقب الانتهاء من التحقيق، فيما قدّم شكره وتقديره لرجال الدفاع المدني ولرجال المرور.

جاء ذلك بعد أن وقف الفيصل ظهر اليوم على حادث حريق قطار الحرمين، والذي اندلعت به النار منذ ظهر أمس الأحد، وانتهت بعد مضي ما يقارب 15 ساعة.

واستقبله محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، ووزير النقل الدكتور نبيل العمودي، ورئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح، ورافقه نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، ووكيل الإمارة الدكتور هشام الفالح.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الفيصل" يدعو الإعلام لتحري الدقة وانتظار نتيجة التحقيقات في "حريق قطار الحرمين"
سبق

دعا مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والانتظار حتى انتهاء اللجان من التحقيقات لحريق قطار الحرمين.

وكان مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل أعلن أن هناك أوامر صدرت بتشكيل عدة لجان للتحقيق في أسباب اندلاع النيران بمحطة قطار الحرمين، مشيراً إلى أن وزارتي النقل الداخلية ووزارة الداخلية ستحققان، إضافة إلى إمارة منطقة مكة المكرمة، وسيتم الرفع بالنتائج للمقام السامي؛ للاطلاع عليها، والأمر بما يراه خادم الحرمين الشريفين.

وأشار "الفيصل" إلى أنه لا توجد أي نسبة محددة حتى الآن من الأضرار، حيث ما زالت هناك أضرار جديدة تحدث، فالدور الأرضي والأول سليم، بينما المشاكل تكمن في الدور الثاني والسقف.

ووعد أمير مكة بكشف النتائج عقب الانتهاء من التحقيق، فيما قدّم شكره وتقديره لرجال الدفاع المدني ولرجال المرور.

جاء ذلك بعد أن وقف الفيصل ظهر اليوم على حادث حريق قطار الحرمين، والذي اندلعت به النار منذ ظهر أمس الأحد، وانتهت بعد مضي ما يقارب 15 ساعة.

واستقبله محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، ووزير النقل الدكتور نبيل العمودي، ورئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح، ورافقه نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، ووكيل الإمارة الدكتور هشام الفالح.

30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441
06:47 PM

"الفيصل" يدعو الإعلام لتحري الدقة وانتظار نتيجة التحقيقات في "حريق قطار الحرمين"

قال إنه لا توجد أي نسبة محددة حتى الآن للأضرار التي لا زالت تحدث

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
11
14,426

دعا مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والانتظار حتى انتهاء اللجان من التحقيقات لحريق قطار الحرمين.

وكان مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل أعلن أن هناك أوامر صدرت بتشكيل عدة لجان للتحقيق في أسباب اندلاع النيران بمحطة قطار الحرمين، مشيراً إلى أن وزارتي النقل الداخلية ووزارة الداخلية ستحققان، إضافة إلى إمارة منطقة مكة المكرمة، وسيتم الرفع بالنتائج للمقام السامي؛ للاطلاع عليها، والأمر بما يراه خادم الحرمين الشريفين.

وأشار "الفيصل" إلى أنه لا توجد أي نسبة محددة حتى الآن من الأضرار، حيث ما زالت هناك أضرار جديدة تحدث، فالدور الأرضي والأول سليم، بينما المشاكل تكمن في الدور الثاني والسقف.

ووعد أمير مكة بكشف النتائج عقب الانتهاء من التحقيق، فيما قدّم شكره وتقديره لرجال الدفاع المدني ولرجال المرور.

جاء ذلك بعد أن وقف الفيصل ظهر اليوم على حادث حريق قطار الحرمين، والذي اندلعت به النار منذ ظهر أمس الأحد، وانتهت بعد مضي ما يقارب 15 ساعة.

واستقبله محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، ووزير النقل الدكتور نبيل العمودي، ورئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح، ورافقه نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، ووكيل الإمارة الدكتور هشام الفالح.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,325
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,330
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,363
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,956

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

المقالات

قصة حارس بطل

قصة حارس بطل

نورة الجايز
"القوة".. لا بارك الله في الضعف

"القوة".. لا بارك الله في الضعف

صالح المسلّم
يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان
اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

خالد الشبانة
اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

حواء القرني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة