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نائب أمير حائل يطمئن على "النازح" بعد نشوب حريق بمنزلهم

أطمأن الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، نائب أمير منطقة حائل، هاتفياً على عائلة سعود بن عبدالمحسن النازح، عقب حدوث حريق محدود في منزلهم مساء أمس، دون وقوع إصابات، ولله الحمد.

وكان المهندس ياسر سعود النازح، تلقى اليوم اتصالاً من نائب أمير حائل للاطمئنان على عائلتهم، وتمنى لهم السلامة.

وأضاف المهندس ياسر أن نائب أمير حائل أكد له أهمية الانتباه بعد أن عرف أن سبب الحريق مدفأة كهربائية.

وشكر سعود النازح نائب أمير المنطقة، مؤكداً أن ذلك ليس بمستغرب على ولاة الأمر –حفظهم الله-، فهم قريبون من أبنائهم المواطنين في سرائهم وضرائهم.

كما شكر رجال الدفاع المدني الذين باشروا الحريق في وقت قياسي، قبل أن يمتد لبقية غرف المنزل.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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نائب أمير حائل يطمئن على "النازح" بعد نشوب حريق بمنزلهم
سبق

أطمأن الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، نائب أمير منطقة حائل، هاتفياً على عائلة سعود بن عبدالمحسن النازح، عقب حدوث حريق محدود في منزلهم مساء أمس، دون وقوع إصابات، ولله الحمد.

وكان المهندس ياسر سعود النازح، تلقى اليوم اتصالاً من نائب أمير حائل للاطمئنان على عائلتهم، وتمنى لهم السلامة.

وأضاف المهندس ياسر أن نائب أمير حائل أكد له أهمية الانتباه بعد أن عرف أن سبب الحريق مدفأة كهربائية.

وشكر سعود النازح نائب أمير المنطقة، مؤكداً أن ذلك ليس بمستغرب على ولاة الأمر –حفظهم الله-، فهم قريبون من أبنائهم المواطنين في سرائهم وضرائهم.

كما شكر رجال الدفاع المدني الذين باشروا الحريق في وقت قياسي، قبل أن يمتد لبقية غرف المنزل.

17 يناير 2019 - 11 جمادى الأول 1440
10:29 PM
اخر تعديل
19 يناير 2019 - 13 جمادى الأول 1440
01:22 AM

نائب أمير حائل يطمئن على "النازح" بعد نشوب حريق بمنزلهم

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خالد السليمي - حائل
0
1,150

أطمأن الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، نائب أمير منطقة حائل، هاتفياً على عائلة سعود بن عبدالمحسن النازح، عقب حدوث حريق محدود في منزلهم مساء أمس، دون وقوع إصابات، ولله الحمد.

وكان المهندس ياسر سعود النازح، تلقى اليوم اتصالاً من نائب أمير حائل للاطمئنان على عائلتهم، وتمنى لهم السلامة.

وأضاف المهندس ياسر أن نائب أمير حائل أكد له أهمية الانتباه بعد أن عرف أن سبب الحريق مدفأة كهربائية.

وشكر سعود النازح نائب أمير المنطقة، مؤكداً أن ذلك ليس بمستغرب على ولاة الأمر –حفظهم الله-، فهم قريبون من أبنائهم المواطنين في سرائهم وضرائهم.

كما شكر رجال الدفاع المدني الذين باشروا الحريق في وقت قياسي، قبل أن يمتد لبقية غرف المنزل.

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