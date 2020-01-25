ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا الجديد في الصين إلى 41 شخصاً

عزل أكثر من 40 مليون شخص وإلغاء عدد من الاحتفالات

ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا الجديد في الصين إلى 41 شخصاً.

وتُوفي 15 شخصاً في مقاطعة هوباي الصينية من جرّاء فيروس كورونا المستجد؛ ما يرفع عدد الوفيات إلى 41، بحسب ما أعلنت السلطات.

وكثّفت الصين، الجمعة، جهودها لاحتواء انتشار الفيروس، فعزلت أكثر من 40 مليون شخص بينما تم إلغاء عدد من الاحتفالات التي كانت مقررة السبت، إضافة إلى إغلاق عددٍ من المواقع الشعبية التي تلقى إقبالاً كبيراً.