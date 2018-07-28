ملف سيول مكة على طاولة "الهيئة الملكية"

ناقشت مع "الأمانة" وضع خطة تنفيذية لمعالجة تصريفها

اجتمعت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ممثلةً في مركز الإدارة الشاملة، مع أمانة العاصمة المقدسة؛ لمناقشة وضع خطة تنفيذية لمعالجة تصريف السيول في مدينة مكة المكرمة ومراحل تنفيذها.

يأتي الاجتماع بناءً على القرار الذي أصدرته اللجنة التوجيهية الدائمة للمركز في اجتماعها الخامس، على أن يتم الرفع للجنة بشأن الآليات المتفق عليها، ووضعها ضمن أجندة الاجتماع المقبل.