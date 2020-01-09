عن قتل "سليماني".. "ترامب": أمسكنا بالوحش

كشف أسباب اتخاذ قرار القضاء عليه

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم (الخميس)، عن أنه اتخذ قرار تصفية القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني؛ لأنه خطط لتفجير سفارة الولايات المتحدة في بغداد.

ووفقاً لقناة "الحرة"، قال "ترامب" في تصريحات بالبيت الأبيض: "أمسكنا بوحش حقيقي. صفيناهم. وهذا كان ينبغي أن يحدث منذ وقت طويل. لقد قمنا بذلك لأنهم كانوا ينظرون في تفجير سفارتنا".

وأضاف: "لقد فعلنا ذلك أيضاً لأسباب أخرى كانت واضحة جداً. مات شخص ما وأصيب أشخاص بجروح خطيرة قبل أسبوع واحد فقط".