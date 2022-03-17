"الأرصاد" تنبّه من سحب رعدية على نجران

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية على منطقة نجران، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية.
وشمل التنبيه مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، ويدمة، وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية على منطقة نجران، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية.
وشمل التنبيه مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، ويدمة، وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة سحب رعدية نجران
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية على منطقة نجران، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية.
وشمل التنبيه مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، ويدمة، وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية على منطقة نجران، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية.
وشمل التنبيه مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، ويدمة، وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.