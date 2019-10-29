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مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم دعمًا ماليًا لصندوق لونا الخيري في طاجيكستان

لخدمة الفئات الأشد احتياجًا من الأطفال والنساء

سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم الدعم المالي المقدم من المركز لصندوق لونا الخيري في جمهورية طاجيكستان، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى طاجيكستان عبدالعزيز بن محمد البادي، ومدير صندوق لونا السيد بوبو خونوف، وعدد من المسؤولين وفريق المركز ووسائل الإعلام.
ويأتي هذا الدعم لخدمة الفئات الأشد احتياجًا من الأطفال والنساء واستمرارًا للمشاريع الإغاثية والإنسانية التي يمولها ويتابعها المركز في جمهورية طاجيكستان بكافة القطاعات الإغاثية والإنسانية.

مركز الملك سلمان للإغاثة صندوق لونا الخيري جمهورية طاجيكستان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم دعمًا ماليًا لصندوق لونا الخيري في طاجيكستان
سبق

سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم الدعم المالي المقدم من المركز لصندوق لونا الخيري في جمهورية طاجيكستان، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى طاجيكستان عبدالعزيز بن محمد البادي، ومدير صندوق لونا السيد بوبو خونوف، وعدد من المسؤولين وفريق المركز ووسائل الإعلام.
ويأتي هذا الدعم لخدمة الفئات الأشد احتياجًا من الأطفال والنساء واستمرارًا للمشاريع الإغاثية والإنسانية التي يمولها ويتابعها المركز في جمهورية طاجيكستان بكافة القطاعات الإغاثية والإنسانية.

29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
05:14 PM

مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم دعمًا ماليًا لصندوق لونا الخيري في طاجيكستان

لخدمة الفئات الأشد احتياجًا من الأطفال والنساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم الدعم المالي المقدم من المركز لصندوق لونا الخيري في جمهورية طاجيكستان، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى طاجيكستان عبدالعزيز بن محمد البادي، ومدير صندوق لونا السيد بوبو خونوف، وعدد من المسؤولين وفريق المركز ووسائل الإعلام.
ويأتي هذا الدعم لخدمة الفئات الأشد احتياجًا من الأطفال والنساء واستمرارًا للمشاريع الإغاثية والإنسانية التي يمولها ويتابعها المركز في جمهورية طاجيكستان بكافة القطاعات الإغاثية والإنسانية.

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