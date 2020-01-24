القيادة تهنئ إيكاتيريني ساكيلاروبولو بمناسبة فوزها بالرئاسة اليونانية

عبر برقيتين من خادم الحرمين وسمو ولي العهد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – برقية تهنئة للسيدة إيكاتيريني ساكيلاروبولو بمناسبة فوزها برئاسة الجمهورية اليونانية.

وقال الملك المفدى:" يسرنا بمناسبة فوزكم برئاسة الجمهورية اليونانية، أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح، ولشعب الجمهورية اليونانية الصديق المزيد من التقدم والازدهار".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة مماثلة قال فيها:" يسعدني بمناسبة فوزكم برئاسة الجمهورية اليونانية أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولشعب الجمهورية اليونانية الصديق المزيد من التقدم .