النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

القيادة تهنئ إيكاتيريني ساكيلاروبولو بمناسبة فوزها بالرئاسة اليونانية

عبر برقيتين من خادم الحرمين وسمو ولي العهد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – برقية تهنئة للسيدة إيكاتيريني ساكيلاروبولو بمناسبة فوزها برئاسة الجمهورية اليونانية.

وقال الملك المفدى:" يسرنا بمناسبة فوزكم برئاسة الجمهورية اليونانية، أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح، ولشعب الجمهورية اليونانية الصديق المزيد من التقدم والازدهار".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة مماثلة قال فيها:" يسعدني بمناسبة فوزكم برئاسة الجمهورية اليونانية أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولشعب الجمهورية اليونانية الصديق المزيد من التقدم .

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيسة اليونان برقية تهنئة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
القيادة تهنئ إيكاتيريني ساكيلاروبولو بمناسبة فوزها بالرئاسة اليونانية
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – برقية تهنئة للسيدة إيكاتيريني ساكيلاروبولو بمناسبة فوزها برئاسة الجمهورية اليونانية.

وقال الملك المفدى:" يسرنا بمناسبة فوزكم برئاسة الجمهورية اليونانية، أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح، ولشعب الجمهورية اليونانية الصديق المزيد من التقدم والازدهار".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة مماثلة قال فيها:" يسعدني بمناسبة فوزكم برئاسة الجمهورية اليونانية أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولشعب الجمهورية اليونانية الصديق المزيد من التقدم .

24 يناير 2020 - 29 جمادى الأول 1441
11:22 PM
اخر تعديل
25 يناير 2020 - 30 جمادى الأول 1441
12:50 AM

القيادة تهنئ إيكاتيريني ساكيلاروبولو بمناسبة فوزها بالرئاسة اليونانية

عبر برقيتين من خادم الحرمين وسمو ولي العهد

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
248

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – برقية تهنئة للسيدة إيكاتيريني ساكيلاروبولو بمناسبة فوزها برئاسة الجمهورية اليونانية.

وقال الملك المفدى:" يسرنا بمناسبة فوزكم برئاسة الجمهورية اليونانية، أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح، ولشعب الجمهورية اليونانية الصديق المزيد من التقدم والازدهار".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة مماثلة قال فيها:" يسعدني بمناسبة فوزكم برئاسة الجمهورية اليونانية أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولشعب الجمهورية اليونانية الصديق المزيد من التقدم .

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,313
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,161
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,596
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,258

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي
(ودنا) بخدمة ممتازة..!

(ودنا) بخدمة ممتازة..!

عبدالله بن خميس العمري
"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

سارة عفتان
رحلة الشتاء والصيف

رحلة الشتاء والصيف

بدر الغامدي
هذا هو صاحب السعادة..

هذا هو صاحب السعادة..

عبدالغني الشيخ
الإبل والعالمية!

الإبل والعالمية!

ماجد البريكان
خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة