النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمين الرياض يستقبل وفد "خيرات" والسبيعي يستعرض إحصائيات الشراكة

"الفارس" يتسلّم العضوية الشرفية

استقبل أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبد العزيز الفارس، اليوم، بمقر الأمانة؛ المشرف العام على جمعية خيرات لحفظ النعمة بالرياض عبد الله السبيعي، والوفد المرافق، في إطار التعاون المشترك بين الأمانة والجمعية.

وأشاد أمين منطقة الرياض بالدور الذي تقدمه الجمعية في سبيل حفظ النعمة وإيصالها إلى المستفيدين، بعد أن اطلع على عرض مرئي يبرز جهودها المبذولة، وقدمت الجمعية له العضوية الفخرية تثمينًا لدعمه المتواصل.

ورأس "الفارس" اجتماع مناقشة تفعيل بنود اتفاقية جمعية خيرات لحفظ النعمة، مع أمانة الرياض، في مكتبه الأحد، بحضور المشرف العام لجمعية خيرات عبد الله السبيعي، والمدير العام لصحة البيئة فلاح الدوسري، والمدير العام للنظافة نواف العضياني.

واستعرض المشرف العام للجمعية "السبيعي" إنجازات وجهود الجمعية في مشروع الفاكهة والخضار التي تصدرها بلدية الرياض.

كما استعرض الإحصائيات بشكل مفصل؛ حيث بلغ عدد الخضار والفاكهة التي تم توزيعها ( ٣٧٠.٣٣١) كيلوجرامًا على (١٢٣.٤٥٦) مستفيدًا.

وأجاب "الفارس" وفقاً لما طُرح من تساؤلات عن مدى رضاهم على الشراكة القائمة بين الجمعية وأمانة الرياض، وقال: إن الجمعية شريك لأمانة الرياض، وحفظ النعمة وإيصالها للمحتاجين، وقطعت شوطًا جيدًا، والقادم أفضل بإذن الله.

وأضاف أن الاتفاقية وُقّعت من قبل أمير منطقة الرياض، وفُعّلت في الأمانة العامة لصحة البيئة والإدارة العامة للنظافة، وكان التعميم على الفنادق والمطاعم للاستفادة من فائض الطعام، وهناك سبل عديدة تتيح للجمعية الاستفادة منها لإيصال فائض النعمة للمحتاجين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمين الرياض يستقبل وفد "خيرات" والسبيعي يستعرض إحصائيات الشراكة
سبق

استقبل أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبد العزيز الفارس، اليوم، بمقر الأمانة؛ المشرف العام على جمعية خيرات لحفظ النعمة بالرياض عبد الله السبيعي، والوفد المرافق، في إطار التعاون المشترك بين الأمانة والجمعية.

وأشاد أمين منطقة الرياض بالدور الذي تقدمه الجمعية في سبيل حفظ النعمة وإيصالها إلى المستفيدين، بعد أن اطلع على عرض مرئي يبرز جهودها المبذولة، وقدمت الجمعية له العضوية الفخرية تثمينًا لدعمه المتواصل.

ورأس "الفارس" اجتماع مناقشة تفعيل بنود اتفاقية جمعية خيرات لحفظ النعمة، مع أمانة الرياض، في مكتبه الأحد، بحضور المشرف العام لجمعية خيرات عبد الله السبيعي، والمدير العام لصحة البيئة فلاح الدوسري، والمدير العام للنظافة نواف العضياني.

واستعرض المشرف العام للجمعية "السبيعي" إنجازات وجهود الجمعية في مشروع الفاكهة والخضار التي تصدرها بلدية الرياض.

كما استعرض الإحصائيات بشكل مفصل؛ حيث بلغ عدد الخضار والفاكهة التي تم توزيعها ( ٣٧٠.٣٣١) كيلوجرامًا على (١٢٣.٤٥٦) مستفيدًا.

وأجاب "الفارس" وفقاً لما طُرح من تساؤلات عن مدى رضاهم على الشراكة القائمة بين الجمعية وأمانة الرياض، وقال: إن الجمعية شريك لأمانة الرياض، وحفظ النعمة وإيصالها للمحتاجين، وقطعت شوطًا جيدًا، والقادم أفضل بإذن الله.

وأضاف أن الاتفاقية وُقّعت من قبل أمير منطقة الرياض، وفُعّلت في الأمانة العامة لصحة البيئة والإدارة العامة للنظافة، وكان التعميم على الفنادق والمطاعم للاستفادة من فائض الطعام، وهناك سبل عديدة تتيح للجمعية الاستفادة منها لإيصال فائض النعمة للمحتاجين.

25 أغسطس 2019 - 24 ذو الحجة 1440
04:40 PM

أمين الرياض يستقبل وفد "خيرات" والسبيعي يستعرض إحصائيات الشراكة

"الفارس" يتسلّم العضوية الشرفية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
42

استقبل أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبد العزيز الفارس، اليوم، بمقر الأمانة؛ المشرف العام على جمعية خيرات لحفظ النعمة بالرياض عبد الله السبيعي، والوفد المرافق، في إطار التعاون المشترك بين الأمانة والجمعية.

وأشاد أمين منطقة الرياض بالدور الذي تقدمه الجمعية في سبيل حفظ النعمة وإيصالها إلى المستفيدين، بعد أن اطلع على عرض مرئي يبرز جهودها المبذولة، وقدمت الجمعية له العضوية الفخرية تثمينًا لدعمه المتواصل.

ورأس "الفارس" اجتماع مناقشة تفعيل بنود اتفاقية جمعية خيرات لحفظ النعمة، مع أمانة الرياض، في مكتبه الأحد، بحضور المشرف العام لجمعية خيرات عبد الله السبيعي، والمدير العام لصحة البيئة فلاح الدوسري، والمدير العام للنظافة نواف العضياني.

واستعرض المشرف العام للجمعية "السبيعي" إنجازات وجهود الجمعية في مشروع الفاكهة والخضار التي تصدرها بلدية الرياض.

كما استعرض الإحصائيات بشكل مفصل؛ حيث بلغ عدد الخضار والفاكهة التي تم توزيعها ( ٣٧٠.٣٣١) كيلوجرامًا على (١٢٣.٤٥٦) مستفيدًا.

وأجاب "الفارس" وفقاً لما طُرح من تساؤلات عن مدى رضاهم على الشراكة القائمة بين الجمعية وأمانة الرياض، وقال: إن الجمعية شريك لأمانة الرياض، وحفظ النعمة وإيصالها للمحتاجين، وقطعت شوطًا جيدًا، والقادم أفضل بإذن الله.

وأضاف أن الاتفاقية وُقّعت من قبل أمير منطقة الرياض، وفُعّلت في الأمانة العامة لصحة البيئة والإدارة العامة للنظافة، وكان التعميم على الفنادق والمطاعم للاستفادة من فائض الطعام، وهناك سبل عديدة تتيح للجمعية الاستفادة منها لإيصال فائض النعمة للمحتاجين.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,378
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,086
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,056
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,303

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني
إلى مدير تعليم جازان الجديد

إلى مدير تعليم جازان الجديد

عبدالغني الشيخ
رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم
الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

عبدالرحمن المرشد
القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي
الفَرْق بيننا وبينهم؟!

الفَرْق بيننا وبينهم؟!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة