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إنفاذًا لأمر الملك.. فيصل بن فرحان يسلم "الزياني" وشاح الملك عبدالعزيز

تقديراً لمجهوداته خلال عمله أميناً عاماً لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان اليوم سروره بإنفاذ أمر خادم الحرمين الشريفين بتسليم الدكتور عبداللطيف الزياني وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية.
وقال وزير الخارجية إن ذلك التكريم جاء تقديراً لمجهوداته خلال عمله أميناً عاماً لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إنفاذًا لأمر الملك.. فيصل بن فرحان يسلم "الزياني" وشاح الملك عبدالعزيز
سبق

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان اليوم سروره بإنفاذ أمر خادم الحرمين الشريفين بتسليم الدكتور عبداللطيف الزياني وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية.
وقال وزير الخارجية إن ذلك التكريم جاء تقديراً لمجهوداته خلال عمله أميناً عاماً لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

24 أغسطس 2020 - 5 محرّم 1442
03:57 PM

إنفاذًا لأمر الملك.. فيصل بن فرحان يسلم "الزياني" وشاح الملك عبدالعزيز

تقديراً لمجهوداته خلال عمله أميناً عاماً لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان اليوم سروره بإنفاذ أمر خادم الحرمين الشريفين بتسليم الدكتور عبداللطيف الزياني وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية.
وقال وزير الخارجية إن ذلك التكريم جاء تقديراً لمجهوداته خلال عمله أميناً عاماً لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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