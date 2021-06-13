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"الصحة": على كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة والأطفال ومن تظهر عليهم أعراض عدم الذهاب للمسجد

شددت على المصلين إحضار الأدوات الشخصية معهم والوضوء بالمنزل وعدم المصافحة والعناق

جددت وزارة الصحة التشديد على كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة والأطفال الأقل من 15 عامًا، ومن تظهر عليهم أعراض الكحة والحرارة، وضيق التنفس، بعدم الذهاب إلى المسجد.

ودعت الوزارة في تغريدة نشرتها عبر حسابها بتويتر ‪@SaudiMOH ،الجميع إلى ضرورة الحرص على سلامتهم وسلامة المصلين، مشيرة إلى أن "مسؤوليتنا جميعًا معرفة التعليمات وتطبيقها لحماية أنفسنا من كورونا وحتى #نعود_بحذر".

وشددت الوزارة على المصلين عند الذهاب للمسجد إحضار الأدوات الشخصية معهم، والتي تشمل: سجادة ومصحف ومعقم يد كحولي، وكمامة قماشية إضافية، إضافة إلى الوضوء في المنزل، وعدم المصافحة والعناق.

وأوصت هيئة كبار العلماء الجميع بالتقيد بالتعليمات والتوجيهات والتنظيمات التي تصدرها جهة الاختصاص.

وأكدت وزارة الشؤون الإسلامية أنه "من الضروري أن يتقيد جميع المصلين بالتعليمات الاحترازية التي أقرتها الجهات الصحية المعنية لتوقي فيروس كورونا، حتى نؤدي صلواتنا بأمان وخشوع وطمأنينة".

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": على كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة والأطفال ومن تظهر عليهم أعراض عدم الذهاب للمسجد
سبق

جددت وزارة الصحة التشديد على كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة والأطفال الأقل من 15 عامًا، ومن تظهر عليهم أعراض الكحة والحرارة، وضيق التنفس، بعدم الذهاب إلى المسجد.

ودعت الوزارة في تغريدة نشرتها عبر حسابها بتويتر ‪@SaudiMOH ،الجميع إلى ضرورة الحرص على سلامتهم وسلامة المصلين، مشيرة إلى أن "مسؤوليتنا جميعًا معرفة التعليمات وتطبيقها لحماية أنفسنا من كورونا وحتى #نعود_بحذر".

وشددت الوزارة على المصلين عند الذهاب للمسجد إحضار الأدوات الشخصية معهم، والتي تشمل: سجادة ومصحف ومعقم يد كحولي، وكمامة قماشية إضافية، إضافة إلى الوضوء في المنزل، وعدم المصافحة والعناق.

وأوصت هيئة كبار العلماء الجميع بالتقيد بالتعليمات والتوجيهات والتنظيمات التي تصدرها جهة الاختصاص.

وأكدت وزارة الشؤون الإسلامية أنه "من الضروري أن يتقيد جميع المصلين بالتعليمات الاحترازية التي أقرتها الجهات الصحية المعنية لتوقي فيروس كورونا، حتى نؤدي صلواتنا بأمان وخشوع وطمأنينة".

13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
10:41 PM

"الصحة": على كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة والأطفال ومن تظهر عليهم أعراض عدم الذهاب للمسجد

شددت على المصلين إحضار الأدوات الشخصية معهم والوضوء بالمنزل وعدم المصافحة والعناق

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
1
3,308

جددت وزارة الصحة التشديد على كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة والأطفال الأقل من 15 عامًا، ومن تظهر عليهم أعراض الكحة والحرارة، وضيق التنفس، بعدم الذهاب إلى المسجد.

ودعت الوزارة في تغريدة نشرتها عبر حسابها بتويتر ‪@SaudiMOH ،الجميع إلى ضرورة الحرص على سلامتهم وسلامة المصلين، مشيرة إلى أن "مسؤوليتنا جميعًا معرفة التعليمات وتطبيقها لحماية أنفسنا من كورونا وحتى #نعود_بحذر".

وشددت الوزارة على المصلين عند الذهاب للمسجد إحضار الأدوات الشخصية معهم، والتي تشمل: سجادة ومصحف ومعقم يد كحولي، وكمامة قماشية إضافية، إضافة إلى الوضوء في المنزل، وعدم المصافحة والعناق.

وأوصت هيئة كبار العلماء الجميع بالتقيد بالتعليمات والتوجيهات والتنظيمات التي تصدرها جهة الاختصاص.

وأكدت وزارة الشؤون الإسلامية أنه "من الضروري أن يتقيد جميع المصلين بالتعليمات الاحترازية التي أقرتها الجهات الصحية المعنية لتوقي فيروس كورونا، حتى نؤدي صلواتنا بأمان وخشوع وطمأنينة".

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