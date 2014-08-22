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مباراة دراماتيكية.. "الاتفاق" يعود من بعيد ويسجل ثلاثية في مرمى "الشباب"

في ختام الجولة الثانية من الدوري

حقَّق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مساء اليوم نتيجة ولا أروع أمام الشباب في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين مساء اليوم.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بتعادل الاتفاق مع الشباب بثلاثة أهداف لكل فريق ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أهداف المباراة جاءت بأقدام محترف الشباب إيغالو في الدقيقة الـ39 من عمر الشوط الأول قبل أن يضيف إيفر بانيغا الهدف الثاني من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول.

الدراما كانت في شوط المباراة الثاني بعدما سجل إيغالو الهدف الثالث في الدقيقة الـ49؛ ليطمئن الشبابيون بفوز عريض، لكن كان للاتفاقيين رأي آخر.

نجح الاتفاقيون في العودة للمباراة وتعديل النتيجة بدءًا من الدقيقة الـ77 عندما سجل وليد أزارو أول الأهداف قبل أن يضيف المحترف كوايسون الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة الـ80، ثم يتعادل الفريق عن طريق لاعبه إبراهيم محنشي في الدقيقة الـ88.

الجدير بالذكر أن المباراة شهدت بطاقة حمراء لمحترف الشباب إيغور إثر عرقلته وليد أزارو قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بثلاث دقائق.

وبتلك النتيجة يحصد الشباب أول نقطة له في المسابقة، كما ارتفع رصيد الاتفاقيين إلى النقطة الرابعة.

الشباب الاتفاق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مباراة دراماتيكية.. "الاتفاق" يعود من بعيد ويسجل ثلاثية في مرمى "الشباب"
سبق

حقَّق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مساء اليوم نتيجة ولا أروع أمام الشباب في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين مساء اليوم.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بتعادل الاتفاق مع الشباب بثلاثة أهداف لكل فريق ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أهداف المباراة جاءت بأقدام محترف الشباب إيغالو في الدقيقة الـ39 من عمر الشوط الأول قبل أن يضيف إيفر بانيغا الهدف الثاني من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول.

الدراما كانت في شوط المباراة الثاني بعدما سجل إيغالو الهدف الثالث في الدقيقة الـ49؛ ليطمئن الشبابيون بفوز عريض، لكن كان للاتفاقيين رأي آخر.

نجح الاتفاقيون في العودة للمباراة وتعديل النتيجة بدءًا من الدقيقة الـ77 عندما سجل وليد أزارو أول الأهداف قبل أن يضيف المحترف كوايسون الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة الـ80، ثم يتعادل الفريق عن طريق لاعبه إبراهيم محنشي في الدقيقة الـ88.

الجدير بالذكر أن المباراة شهدت بطاقة حمراء لمحترف الشباب إيغور إثر عرقلته وليد أزارو قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بثلاث دقائق.

وبتلك النتيجة يحصد الشباب أول نقطة له في المسابقة، كما ارتفع رصيد الاتفاقيين إلى النقطة الرابعة.

21 أغسطس 2021 - 13 محرّم 1443
11:10 PM

مباراة دراماتيكية.. "الاتفاق" يعود من بعيد ويسجل ثلاثية في مرمى "الشباب"

في ختام الجولة الثانية من الدوري

A A A
محمد السيّد - الرياض
0
5,194

حقَّق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مساء اليوم نتيجة ولا أروع أمام الشباب في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين مساء اليوم.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بتعادل الاتفاق مع الشباب بثلاثة أهداف لكل فريق ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أهداف المباراة جاءت بأقدام محترف الشباب إيغالو في الدقيقة الـ39 من عمر الشوط الأول قبل أن يضيف إيفر بانيغا الهدف الثاني من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول.

الدراما كانت في شوط المباراة الثاني بعدما سجل إيغالو الهدف الثالث في الدقيقة الـ49؛ ليطمئن الشبابيون بفوز عريض، لكن كان للاتفاقيين رأي آخر.

نجح الاتفاقيون في العودة للمباراة وتعديل النتيجة بدءًا من الدقيقة الـ77 عندما سجل وليد أزارو أول الأهداف قبل أن يضيف المحترف كوايسون الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة الـ80، ثم يتعادل الفريق عن طريق لاعبه إبراهيم محنشي في الدقيقة الـ88.

الجدير بالذكر أن المباراة شهدت بطاقة حمراء لمحترف الشباب إيغور إثر عرقلته وليد أزارو قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بثلاث دقائق.

وبتلك النتيجة يحصد الشباب أول نقطة له في المسابقة، كما ارتفع رصيد الاتفاقيين إلى النقطة الرابعة.

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