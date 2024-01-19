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10 شبان يعلنون إقلاعهم عن التدخين بعد زيارة معرض "كفى"

حظي بقدوم 150 زائرًا من الجنسين

أعلن عشرة شبان إقلاعهم عن التدخين والانضمام لعيادات العلاج، بعد زيارتهم معرض جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات، في كورنيش محافظة الليث، مساء أمس.

وقال مدير "كفى"، الليث وسام المهداوي: إن المعرض التثقيفي بكورنيش الليث، حظي بزيارة ما يتجاوز 150 زائرًا من الجنسين، وسجلت 10 حالات رغبتها في العلاج وحولت لعيادات الجمعية الثابتة.

وأضاف "المهداوي" أن المعرض يهدف إلى توعية الشباب من آفتَي التدخين والمخدرات، ووجد تفاعلًا كبيرًا من زوار ومرتادي الكورنيش، مشيرًا إلى أن الشباب يحتاجون إلى المزيد من التوعية، والتي تؤتي ثمارها سنويًّا آلاف المقلعين عن السموم.

جمعية كفى

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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10 شبان يعلنون إقلاعهم عن التدخين بعد زيارة معرض "كفى"
سبق

أعلن عشرة شبان إقلاعهم عن التدخين والانضمام لعيادات العلاج، بعد زيارتهم معرض جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات، في كورنيش محافظة الليث، مساء أمس.

وقال مدير "كفى"، الليث وسام المهداوي: إن المعرض التثقيفي بكورنيش الليث، حظي بزيارة ما يتجاوز 150 زائرًا من الجنسين، وسجلت 10 حالات رغبتها في العلاج وحولت لعيادات الجمعية الثابتة.

وأضاف "المهداوي" أن المعرض يهدف إلى توعية الشباب من آفتَي التدخين والمخدرات، ووجد تفاعلًا كبيرًا من زوار ومرتادي الكورنيش، مشيرًا إلى أن الشباب يحتاجون إلى المزيد من التوعية، والتي تؤتي ثمارها سنويًّا آلاف المقلعين عن السموم.

19 يناير 2020 - 24 جمادى الأول 1441
06:01 PM

10 شبان يعلنون إقلاعهم عن التدخين بعد زيارة معرض "كفى"

حظي بقدوم 150 زائرًا من الجنسين

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عبدالله الراجحي - الليث
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أعلن عشرة شبان إقلاعهم عن التدخين والانضمام لعيادات العلاج، بعد زيارتهم معرض جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات، في كورنيش محافظة الليث، مساء أمس.

وقال مدير "كفى"، الليث وسام المهداوي: إن المعرض التثقيفي بكورنيش الليث، حظي بزيارة ما يتجاوز 150 زائرًا من الجنسين، وسجلت 10 حالات رغبتها في العلاج وحولت لعيادات الجمعية الثابتة.

وأضاف "المهداوي" أن المعرض يهدف إلى توعية الشباب من آفتَي التدخين والمخدرات، ووجد تفاعلًا كبيرًا من زوار ومرتادي الكورنيش، مشيرًا إلى أن الشباب يحتاجون إلى المزيد من التوعية، والتي تؤتي ثمارها سنويًّا آلاف المقلعين عن السموم.

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