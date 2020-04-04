أخطر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الكونجرس، أمس؛ أنه سيقيل المفتش العام للمخابرات الأمريكية مايكل أتكينسون، الذي كان له دور في إجراء تحقيق مساءلة الرئيس العام الماضي؛ حسبما أوردت "رويترز" اليوم (السبت). وذكر "ترامب" في رسالة إلى النواب الرئيسين، أنه يعتزم إقالة "أتكينسون" خلال 30 يومًا. وأضاف أن "من المهم أن يكون لدي أكبر ثقة فيمن أعينهم كمفتشين عموميين". وكان "أتكينسون" قد اعتبر أن تقرير الشخص الذي أفشى الأسرار موثوق به، فيما وصفه بإساءة "ترامب" استخدام منصبه في محاولة التماس تدخل أوكرانيا في الانتخابات الأمريكية، التي تجري في 2020 لمصلحته الشخصية. وبعد جلسات حزبية مثيرة للجدل، صوّت مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون بمساءلة ترامب؛ تمهيدًا لعزله، ولكن مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون برّأ ساحته من هذه الاتهامات في أوائل فبراير (شباط) الماضي.

"ليس أهلًا للثقة".. "ترامب" يطيح بالمفتش العام للمخابرات صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-04 أخطر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الكونجرس، أمس؛ أنه سيقيل المفتش العام للمخابرات الأمريكية مايكل أتكينسون، الذي كان له دور في إجراء تحقيق مساءلة الرئيس العام الماضي؛ حسبما أوردت "رويترز" اليوم (السبت).



وذكر "ترامب" في رسالة إلى النواب الرئيسين، أنه يعتزم إقالة "أتكينسون" خلال 30 يومًا.



وأضاف أن "من المهم أن يكون لدي أكبر ثقة فيمن أعينهم كمفتشين عموميين".



وكان "أتكينسون" قد اعتبر أن تقرير الشخص الذي أفشى الأسرار موثوق به، فيما وصفه بإساءة "ترامب" استخدام منصبه في محاولة التماس تدخل أوكرانيا في الانتخابات الأمريكية، التي تجري في 2020 لمصلحته الشخصية.



وبعد جلسات حزبية مثيرة للجدل، صوّت مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون بمساءلة ترامب؛ تمهيدًا لعزله، ولكن مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون برّأ ساحته من هذه الاتهامات في أوائل فبراير (شباط) الماضي.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441 03:17 PM

اخر تعديل 04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441 03:36 PM

"ليس أهلًا للثقة".. "ترامب" يطيح بالمفتش العام للمخابرات "أتكينسون" ساهم في إخضاع الرئيس للمساءلة





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أخطر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الكونجرس، أمس؛ أنه سيقيل المفتش العام للمخابرات الأمريكية مايكل أتكينسون، الذي كان له دور في إجراء تحقيق مساءلة الرئيس العام الماضي؛ حسبما أوردت "رويترز" اليوم (السبت).



وذكر "ترامب" في رسالة إلى النواب الرئيسين، أنه يعتزم إقالة "أتكينسون" خلال 30 يومًا.



وأضاف أن "من المهم أن يكون لدي أكبر ثقة فيمن أعينهم كمفتشين عموميين".



وكان "أتكينسون" قد اعتبر أن تقرير الشخص الذي أفشى الأسرار موثوق به، فيما وصفه بإساءة "ترامب" استخدام منصبه في محاولة التماس تدخل أوكرانيا في الانتخابات الأمريكية، التي تجري في 2020 لمصلحته الشخصية.



وبعد جلسات حزبية مثيرة للجدل، صوّت مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون بمساءلة ترامب؛ تمهيدًا لعزله، ولكن مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون برّأ ساحته من هذه الاتهامات في أوائل فبراير (شباط) الماضي.