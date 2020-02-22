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إجلاء 3 نساء وطفلَيْن وتعرُّض امرأتَيْن لضيق تنفس إثر اندلاع حريق بـ"قويزة جدة"

"القرني" يدعو إلى توفير وسائل السلامة المحتوية على كاشف الدخان

تعرَّضت امرأتان من جنسية عربية في العقدَيْن الرابع والسابع لضيق تنفس بسيط، وعالجهما الهلال الأحمر في الموقع، إثر اندلاع حريق في شقة بحي قويزة جنوب شرق محافظة جدة مساء اليوم، فيما أَجْلَت فِرق الإنقاذ بالدفاع المدني بجدة ثلاث نساء وطفلَيْن نتيجة الحريق.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني، إن فِرق الدفاع المدني بجدة سيطرت على حريق في شقة بحي قويزة جنوب شرق المحافظة، مشيرًا إلى أن عمليات ٩١١ تلقت بلاغًا عند الساعة الـ18:27 عن اندلاع حريق بمنزل بحي قويزة.

وأضاف بأنه على الفور جرى تحريك الفرق اللازمة والمعدات المساندة، وعند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحالة عبارة عن احتراق في غرفة مساحتها (3×4م) بشقة في الدور الأرضي لعمارة سكنية مكونة من دورين، وأخمدت الفرق الحريق.

وأهاب "القرني" إلى ضرورة توفير وسائل السلامة، التي تحتوي على كاشف الدخان المنذر بوجود حريق، وطفاية حريق لاستخدامها فور اندلاع الحريق -لا قدر الله-.

الدفاع المدني مدني جدة حريق في شقة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إجلاء 3 نساء وطفلَيْن وتعرُّض امرأتَيْن لضيق تنفس إثر اندلاع حريق بـ"قويزة جدة"
سبق

تعرَّضت امرأتان من جنسية عربية في العقدَيْن الرابع والسابع لضيق تنفس بسيط، وعالجهما الهلال الأحمر في الموقع، إثر اندلاع حريق في شقة بحي قويزة جنوب شرق محافظة جدة مساء اليوم، فيما أَجْلَت فِرق الإنقاذ بالدفاع المدني بجدة ثلاث نساء وطفلَيْن نتيجة الحريق.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني، إن فِرق الدفاع المدني بجدة سيطرت على حريق في شقة بحي قويزة جنوب شرق المحافظة، مشيرًا إلى أن عمليات ٩١١ تلقت بلاغًا عند الساعة الـ18:27 عن اندلاع حريق بمنزل بحي قويزة.

وأضاف بأنه على الفور جرى تحريك الفرق اللازمة والمعدات المساندة، وعند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحالة عبارة عن احتراق في غرفة مساحتها (3×4م) بشقة في الدور الأرضي لعمارة سكنية مكونة من دورين، وأخمدت الفرق الحريق.

وأهاب "القرني" إلى ضرورة توفير وسائل السلامة، التي تحتوي على كاشف الدخان المنذر بوجود حريق، وطفاية حريق لاستخدامها فور اندلاع الحريق -لا قدر الله-.

22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441
11:36 PM

إجلاء 3 نساء وطفلَيْن وتعرُّض امرأتَيْن لضيق تنفس إثر اندلاع حريق بـ"قويزة جدة"

"القرني" يدعو إلى توفير وسائل السلامة المحتوية على كاشف الدخان

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عبدالله الراجحي - جدة
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تعرَّضت امرأتان من جنسية عربية في العقدَيْن الرابع والسابع لضيق تنفس بسيط، وعالجهما الهلال الأحمر في الموقع، إثر اندلاع حريق في شقة بحي قويزة جنوب شرق محافظة جدة مساء اليوم، فيما أَجْلَت فِرق الإنقاذ بالدفاع المدني بجدة ثلاث نساء وطفلَيْن نتيجة الحريق.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني، إن فِرق الدفاع المدني بجدة سيطرت على حريق في شقة بحي قويزة جنوب شرق المحافظة، مشيرًا إلى أن عمليات ٩١١ تلقت بلاغًا عند الساعة الـ18:27 عن اندلاع حريق بمنزل بحي قويزة.

وأضاف بأنه على الفور جرى تحريك الفرق اللازمة والمعدات المساندة، وعند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحالة عبارة عن احتراق في غرفة مساحتها (3×4م) بشقة في الدور الأرضي لعمارة سكنية مكونة من دورين، وأخمدت الفرق الحريق.

وأهاب "القرني" إلى ضرورة توفير وسائل السلامة، التي تحتوي على كاشف الدخان المنذر بوجود حريق، وطفاية حريق لاستخدامها فور اندلاع الحريق -لا قدر الله-.

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