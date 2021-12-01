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خلال 24 ساعة.. قطر تسجل 160 إصابة جديدة بكورونا و141 حالة شفاء

سجلت قطر 160 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت لتصل إلى 243607 إصابات، فيما سجلت 141 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 240932 حالة.

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خلال 24 ساعة.. قطر تسجل 160 إصابة جديدة بكورونا و141 حالة شفاء
سبق

سجلت قطر 160 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت لتصل إلى 243607 إصابات، فيما سجلت 141 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 240932 حالة.

01 ديسمبر 2021 - 26 ربيع الآخر 1443
04:29 PM

خلال 24 ساعة.. قطر تسجل 160 إصابة جديدة بكورونا و141 حالة شفاء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت قطر 160 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت لتصل إلى 243607 إصابات، فيما سجلت 141 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 240932 حالة.

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