النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"جونز هوبكنز": حصيلة الإصابات بكورونا في العالم تزيد على 11.4 مليون

الولايات المتحدة الدولة الأكثر إصابة بالجائحة تليها البرازيل والهند وروسيا

تشير بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، إلى أن إجمالي حالات فيروس كورونا في العالم حتى صباح اليوم الإثنين، تجاوز 11 مليوناً و449 ألفاً، منها أكثر من 534 ألف حالة وفاة.

وتماثل 6 ملايين و179 ألف شخص للشفاء من كوفيد-19 حتى الآن.

ووفق "روسيا اليوم"، الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر إصابة بجائحة كورونا، وصل عدد الإصابات فيها حسب عداد الجامعة، إلى مليونين و888,6 ألف، تليها البرازيل (مليون و603 آلاف) والهند (697,4 ألف) وروسيا (680,2 ألف) وبيرو (302,7 ألف).

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
"جونز هوبكنز": حصيلة الإصابات بكورونا في العالم تزيد على 11.4 مليون
سبق

تشير بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، إلى أن إجمالي حالات فيروس كورونا في العالم حتى صباح اليوم الإثنين، تجاوز 11 مليوناً و449 ألفاً، منها أكثر من 534 ألف حالة وفاة.

وتماثل 6 ملايين و179 ألف شخص للشفاء من كوفيد-19 حتى الآن.

ووفق "روسيا اليوم"، الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر إصابة بجائحة كورونا، وصل عدد الإصابات فيها حسب عداد الجامعة، إلى مليونين و888,6 ألف، تليها البرازيل (مليون و603 آلاف) والهند (697,4 ألف) وروسيا (680,2 ألف) وبيرو (302,7 ألف).

06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441
11:06 AM

"جونز هوبكنز": حصيلة الإصابات بكورونا في العالم تزيد على 11.4 مليون

الولايات المتحدة الدولة الأكثر إصابة بالجائحة تليها البرازيل والهند وروسيا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
440

تشير بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، إلى أن إجمالي حالات فيروس كورونا في العالم حتى صباح اليوم الإثنين، تجاوز 11 مليوناً و449 ألفاً، منها أكثر من 534 ألف حالة وفاة.

وتماثل 6 ملايين و179 ألف شخص للشفاء من كوفيد-19 حتى الآن.

ووفق "روسيا اليوم"، الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر إصابة بجائحة كورونا، وصل عدد الإصابات فيها حسب عداد الجامعة، إلى مليونين و888,6 ألف، تليها البرازيل (مليون و603 آلاف) والهند (697,4 ألف) وروسيا (680,2 ألف) وبيرو (302,7 ألف).

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,607
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,798
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,578
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,824

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة