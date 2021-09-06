النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السبب فتاة.. رئيس الوزراء الصومالي يعزل مدير المخابرات

الرئيس اعتبر القرار مخالفاً للدستور

أوقف رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، اليوم (الاثنين)، مدير المخابرات فهد ياسين عن العمل، في خطوة وصفها رئيس البلاد بأنها مخالفة للدستور.

ونشب الخلاف حول "ياسين" بعد أيام من التوتر في العاصمة مقديشو؛ بسبب الوفاة الغامضة لإكرام تهليل فارح، الموظفة بالجهاز منذ أكثر من شهرين، وفقاً لـ"رويترز".

وعين "روبلي" مسؤولاً آخر لقيادة الجهاز مؤقتاً، بعد أن رفض "ياسين" طلبه السبت الماضي بتسليم تقرير خلال 48 ساعة عن وفاة "فارح".

من ناحيته، أصدر الرئيس محمد عبدالله محمد، بيانا ذكر فيه، أن قرار رئيس الوزراء غير قانوني ويخالف دستور البلاد، وأنه ينبغي استمرار "ياسين" في عمله مديرا للمخابرات.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
السبب فتاة.. رئيس الوزراء الصومالي يعزل مدير المخابرات
سبق

أوقف رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، اليوم (الاثنين)، مدير المخابرات فهد ياسين عن العمل، في خطوة وصفها رئيس البلاد بأنها مخالفة للدستور.

ونشب الخلاف حول "ياسين" بعد أيام من التوتر في العاصمة مقديشو؛ بسبب الوفاة الغامضة لإكرام تهليل فارح، الموظفة بالجهاز منذ أكثر من شهرين، وفقاً لـ"رويترز".

وعين "روبلي" مسؤولاً آخر لقيادة الجهاز مؤقتاً، بعد أن رفض "ياسين" طلبه السبت الماضي بتسليم تقرير خلال 48 ساعة عن وفاة "فارح".

من ناحيته، أصدر الرئيس محمد عبدالله محمد، بيانا ذكر فيه، أن قرار رئيس الوزراء غير قانوني ويخالف دستور البلاد، وأنه ينبغي استمرار "ياسين" في عمله مديرا للمخابرات.

06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443
04:17 PM

السبب فتاة.. رئيس الوزراء الصومالي يعزل مدير المخابرات

الرئيس اعتبر القرار مخالفاً للدستور

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
7,395

أوقف رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، اليوم (الاثنين)، مدير المخابرات فهد ياسين عن العمل، في خطوة وصفها رئيس البلاد بأنها مخالفة للدستور.

ونشب الخلاف حول "ياسين" بعد أيام من التوتر في العاصمة مقديشو؛ بسبب الوفاة الغامضة لإكرام تهليل فارح، الموظفة بالجهاز منذ أكثر من شهرين، وفقاً لـ"رويترز".

وعين "روبلي" مسؤولاً آخر لقيادة الجهاز مؤقتاً، بعد أن رفض "ياسين" طلبه السبت الماضي بتسليم تقرير خلال 48 ساعة عن وفاة "فارح".

من ناحيته، أصدر الرئيس محمد عبدالله محمد، بيانا ذكر فيه، أن قرار رئيس الوزراء غير قانوني ويخالف دستور البلاد، وأنه ينبغي استمرار "ياسين" في عمله مديرا للمخابرات.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,444
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,568
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,797
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,826

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة