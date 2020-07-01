3 طالبات يحققن المراكز الأولى على مستوى الطائف في المسابقة الإلكترونية "فكر وابتكر"

نظمتها إدارة الموهوبات خلال شهر رمضان وبسبب جائحة كورونا

حققت ثلاث طالبات المراكز الثلاثة الأولى على مستوى الطائف في المسابقة الإلكترونية "فكر وابتكر" والتي نظمتها إدارة الموهوبات خلال شهر رمضان المبارك وبسبب جائحة كورونا.

وتهدف المسابقة إلى تحقيق مخرجات إبداعية واستثمار التقنية الحديثة في ذلك.

وشارك في المسابقة عديد الطالبات من مختلف المراحل وقدمن أعمالاً متنوعة وفق محاور المسابقة، وخضعت جميعها إلى الفرز والتحكيم من قبل لجنة من إدارة الموهوبات لتطبيق معايير وضوابط المسابقة على الأعمال المقدمة وإعلان الطالبات الفائزات، حيث فازت كل من الطالبة آية اللزاز والطالبة هبة اللزار من المتوسطة 14 بالطائف، والطالبة رينا الزيادي من الابتدائية 79.

وقدم المدير العام للتعليم في محافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي التهنئة للطالبات الفائزات في المسابقة وأسرهن ومدارسهن ولمكاتب التعليم التابعة لها مدارس الطالبات على الدعم والتحفيز في هذه المسابقة، ومقدماً شكره وتقديره لإدارة الموهوبات ممثلة في مديرة الإدارة غالية العتيبي وزميلاتها على توفير كافة الظروف الملائمة للطالبات للمنافسة في كافة الفعاليات ونشر ثقافة المشاركة في المسابقات في الميدان التربوي ودعم المواهب وتحفيزها، متمنياً للجميع مزيداً من التميز والإبداع.