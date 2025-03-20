إيطاليا تسجِّل اليوم 627 حالة وفاة نتيجة الإصابة بكورونا

إيطاليا تسجِّل اليوم 627 حالة وفاة نتيجة الإصابة بكورونا
ارتفعت أعداد الوفيات لـ4 آلاف
أعلنت السلطات الإيطالية تسجيل 627 حالة وفاة بفيروس كورونا اليوم الجمعة؛ لترتفع الحصيلة إلى 4 آلاف، وفقًا لما أوردته قناة "العربية الحدث" مساء اليوم الجمعة.
وتجاوز العدد الإجمالي للوفيات نتيجة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" حول العالم 10 آلاف حالة، فيما تعدى عدد الإصابات 250 ألفًا.
فيروس كورونا الجديد
إيطاليا
إيطاليا تسجِّل اليوم 627 حالة وفاة نتيجة الإصابة بكورونا
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-03-20
أعلنت السلطات الإيطالية تسجيل 627 حالة وفاة بفيروس كورونا اليوم الجمعة؛ لترتفع الحصيلة إلى 4 آلاف، وفقًا لما أوردته قناة "العربية الحدث" مساء اليوم الجمعة.
وتجاوز العدد الإجمالي للوفيات نتيجة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" حول العالم 10 آلاف حالة، فيما تعدى عدد الإصابات 250 ألفًا.
20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
09:08 PM
اخر تعديل
20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
10:53 PM
إيطاليا تسجِّل اليوم 627 حالة وفاة نتيجة الإصابة بكورونا
ارتفعت أعداد الوفيات لـ4 آلاف
أعلنت السلطات الإيطالية تسجيل 627 حالة وفاة بفيروس كورونا اليوم الجمعة؛ لترتفع الحصيلة إلى 4 آلاف، وفقًا لما أوردته قناة "العربية الحدث" مساء اليوم الجمعة.
وتجاوز العدد الإجمالي للوفيات نتيجة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" حول العالم 10 آلاف حالة، فيما تعدى عدد الإصابات 250 ألفًا.