"التنمية الاجتماعية": يمكن للأسرة اختيار عائل بديل في هذه الحالة

بعد بدء بوابة الضمان الاجتماعي استقبال المستفيدين الجدد وانتظار إعلان الأهلية

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ممثلة بوكالة الضمان الاجتماعي؛ أنه بإمكان الأسرة الضمانية اختيار أحد أفراد الأسرة للتقديم على برنامج الضمان الاجتماعي المطور في حال كان لدى العائل الرئيس للأسرة إيقاف خدمات.

وقالت في ردها على أحد المستفيدين: "في حال كان لدى العائل إيقاف خدمات، بإمكانكم اختيار أحد أفراد الأسرة فيما بينكم أن يكون العائل، سواءً كان رجلاً أو امرأة".

يُشار إلى أن بوابة الضمان الاجتماعي المطور بدأت باستقبال المستفيدين الجدد في 20 نوفمبر 2021م، عبر "منصة الدعم والحماية الاجتماعية"، وينتظر المتقدمون إعلان الأهلية بعد التحقق من المعلومات.