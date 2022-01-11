النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التنمية الاجتماعية": يمكن للأسرة اختيار عائل بديل في هذه الحالة

بعد بدء بوابة الضمان الاجتماعي استقبال المستفيدين الجدد وانتظار إعلان الأهلية

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ممثلة بوكالة الضمان الاجتماعي؛ أنه بإمكان الأسرة الضمانية اختيار أحد أفراد الأسرة للتقديم على برنامج الضمان الاجتماعي المطور في حال كان لدى العائل الرئيس للأسرة إيقاف خدمات.

وقالت في ردها على أحد المستفيدين: "في حال كان لدى العائل إيقاف خدمات، بإمكانكم اختيار أحد أفراد الأسرة فيما بينكم أن يكون العائل، سواءً كان رجلاً أو امرأة".

يُشار إلى أن بوابة الضمان الاجتماعي المطور بدأت باستقبال المستفيدين الجدد في 20 نوفمبر 2021م، عبر "منصة الدعم والحماية الاجتماعية"، وينتظر المتقدمون إعلان الأهلية بعد التحقق من المعلومات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التنمية الاجتماعية": يمكن للأسرة اختيار عائل بديل في هذه الحالة
سبق

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ممثلة بوكالة الضمان الاجتماعي؛ أنه بإمكان الأسرة الضمانية اختيار أحد أفراد الأسرة للتقديم على برنامج الضمان الاجتماعي المطور في حال كان لدى العائل الرئيس للأسرة إيقاف خدمات.

وقالت في ردها على أحد المستفيدين: "في حال كان لدى العائل إيقاف خدمات، بإمكانكم اختيار أحد أفراد الأسرة فيما بينكم أن يكون العائل، سواءً كان رجلاً أو امرأة".

يُشار إلى أن بوابة الضمان الاجتماعي المطور بدأت باستقبال المستفيدين الجدد في 20 نوفمبر 2021م، عبر "منصة الدعم والحماية الاجتماعية"، وينتظر المتقدمون إعلان الأهلية بعد التحقق من المعلومات.

11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443
01:23 PM

"التنمية الاجتماعية": يمكن للأسرة اختيار عائل بديل في هذه الحالة

بعد بدء بوابة الضمان الاجتماعي استقبال المستفيدين الجدد وانتظار إعلان الأهلية

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
2
23,385

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ممثلة بوكالة الضمان الاجتماعي؛ أنه بإمكان الأسرة الضمانية اختيار أحد أفراد الأسرة للتقديم على برنامج الضمان الاجتماعي المطور في حال كان لدى العائل الرئيس للأسرة إيقاف خدمات.

وقالت في ردها على أحد المستفيدين: "في حال كان لدى العائل إيقاف خدمات، بإمكانكم اختيار أحد أفراد الأسرة فيما بينكم أن يكون العائل، سواءً كان رجلاً أو امرأة".

يُشار إلى أن بوابة الضمان الاجتماعي المطور بدأت باستقبال المستفيدين الجدد في 20 نوفمبر 2021م، عبر "منصة الدعم والحماية الاجتماعية"، وينتظر المتقدمون إعلان الأهلية بعد التحقق من المعلومات.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,451
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,407
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,756
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,651

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد
الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري
كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

نسيم الصريصري
نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

علي آل شرمة
الحزبان وأذرع إيران

الحزبان وأذرع إيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

ماجد آل حسنه
تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة