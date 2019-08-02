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سفيرة المملكة بواشنطن تعلّق على التعديلات الجديدة وحق المرأة في السفر بشكل مستقل

"ريما بنت بندر": القيادة السعودية تُثبت التزامها القاطع بالمساواة بين الجنسين

أكّدت سفيرة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة، الأميرة ريما بنت بندر؛ أن التعديلات الجديدة التي تسنّها المملكة على قوانين العمل والأحوال المدنية تهدف إلى رفع مكانة المرأة السعودية بما فيها حق استخراج جواز السفر، والسفر بشكلٍ مستقل.

وقالت الأميرة ريما؛ في تغريدة على حسابها في "تويتر": "إن القيادة السعودية تُثبت التزامها القاطع بالمساواة بين الجنسين، وهذه التطورات منذ وقت طويل، بدءاً من إدراج المرأة في مجلس الشورى، إلى إصدار رخص القيادة".

وتابعت "هذه اللوائح التاريخية تدعو إلى المساواة بين الرجل والمرأة في مجتمعنا، إنه نهج شمولي للمساواة بين الجنسين من شأنه أن يخلق بلا شك تغييراً حقيقياً للمرأة السعودية".

وأضافت "لعبت النساء دائماً دوراً أساسيًا في تنمية بلدنا، وسوف يواصلن القيام بذلك على قدم المساواة مع نظرائهن الرجال".

يُشار إلى أن المملكة أعلنت التعديلات الجديدة، اليوم الجمعة، التي أقرّتها الجهات المعنية على نظام وثائق السفر.

وتضمنت التعديلات: "منح جواز السفر لكل مَن يقدم طلباً بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية، وذلك وفقاً لما تحدّده اللائحة التنفيذية".

كما اشتملت التعديلات على إلغاء المادة الثالثة من النظام؛ وهي المادة التي كانت تشير إلى جواز أن يشمل جواز السفر زوجة حامله وبناته غير المتزوجات وأبناءه القصّر".

كما اشتملت التعديلات على أن يكون منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصّر المتوفى وليُّهم؛ وفقاً لما تحدّده اللائحة التنفيذية".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سفيرة المملكة بواشنطن تعلّق على التعديلات الجديدة وحق المرأة في السفر بشكل مستقل
سبق

أكّدت سفيرة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة، الأميرة ريما بنت بندر؛ أن التعديلات الجديدة التي تسنّها المملكة على قوانين العمل والأحوال المدنية تهدف إلى رفع مكانة المرأة السعودية بما فيها حق استخراج جواز السفر، والسفر بشكلٍ مستقل.

وقالت الأميرة ريما؛ في تغريدة على حسابها في "تويتر": "إن القيادة السعودية تُثبت التزامها القاطع بالمساواة بين الجنسين، وهذه التطورات منذ وقت طويل، بدءاً من إدراج المرأة في مجلس الشورى، إلى إصدار رخص القيادة".

وتابعت "هذه اللوائح التاريخية تدعو إلى المساواة بين الرجل والمرأة في مجتمعنا، إنه نهج شمولي للمساواة بين الجنسين من شأنه أن يخلق بلا شك تغييراً حقيقياً للمرأة السعودية".

وأضافت "لعبت النساء دائماً دوراً أساسيًا في تنمية بلدنا، وسوف يواصلن القيام بذلك على قدم المساواة مع نظرائهن الرجال".

يُشار إلى أن المملكة أعلنت التعديلات الجديدة، اليوم الجمعة، التي أقرّتها الجهات المعنية على نظام وثائق السفر.

وتضمنت التعديلات: "منح جواز السفر لكل مَن يقدم طلباً بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية، وذلك وفقاً لما تحدّده اللائحة التنفيذية".

كما اشتملت التعديلات على إلغاء المادة الثالثة من النظام؛ وهي المادة التي كانت تشير إلى جواز أن يشمل جواز السفر زوجة حامله وبناته غير المتزوجات وأبناءه القصّر".

كما اشتملت التعديلات على أن يكون منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصّر المتوفى وليُّهم؛ وفقاً لما تحدّده اللائحة التنفيذية".

02 أغسطس 2019 - 1 ذو الحجة 1440
12:57 PM

سفيرة المملكة بواشنطن تعلّق على التعديلات الجديدة وحق المرأة في السفر بشكل مستقل

"ريما بنت بندر": القيادة السعودية تُثبت التزامها القاطع بالمساواة بين الجنسين

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خالد علي - الرياض
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أكّدت سفيرة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة، الأميرة ريما بنت بندر؛ أن التعديلات الجديدة التي تسنّها المملكة على قوانين العمل والأحوال المدنية تهدف إلى رفع مكانة المرأة السعودية بما فيها حق استخراج جواز السفر، والسفر بشكلٍ مستقل.

وقالت الأميرة ريما؛ في تغريدة على حسابها في "تويتر": "إن القيادة السعودية تُثبت التزامها القاطع بالمساواة بين الجنسين، وهذه التطورات منذ وقت طويل، بدءاً من إدراج المرأة في مجلس الشورى، إلى إصدار رخص القيادة".

وتابعت "هذه اللوائح التاريخية تدعو إلى المساواة بين الرجل والمرأة في مجتمعنا، إنه نهج شمولي للمساواة بين الجنسين من شأنه أن يخلق بلا شك تغييراً حقيقياً للمرأة السعودية".

وأضافت "لعبت النساء دائماً دوراً أساسيًا في تنمية بلدنا، وسوف يواصلن القيام بذلك على قدم المساواة مع نظرائهن الرجال".

يُشار إلى أن المملكة أعلنت التعديلات الجديدة، اليوم الجمعة، التي أقرّتها الجهات المعنية على نظام وثائق السفر.

وتضمنت التعديلات: "منح جواز السفر لكل مَن يقدم طلباً بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية، وذلك وفقاً لما تحدّده اللائحة التنفيذية".

كما اشتملت التعديلات على إلغاء المادة الثالثة من النظام؛ وهي المادة التي كانت تشير إلى جواز أن يشمل جواز السفر زوجة حامله وبناته غير المتزوجات وأبناءه القصّر".

كما اشتملت التعديلات على أن يكون منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصّر المتوفى وليُّهم؛ وفقاً لما تحدّده اللائحة التنفيذية".

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