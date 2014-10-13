أمسيات موسم الرياض .. "الشعر والإنشاد" يتألقان بمعرض الصقور والصيد

بحضور كوكبة من الشعراء والمنشدين وعدد جماهيري كبير من الجنسين

استضاف معرض الصقور والصيد السعودي الأمسية الشعرية الأولى ضمن فعاليات "موسم الرياض" التي جمعت كلاً من الشاعر مدغم أبو شيبة؛ والمنشد مهنا العتيبي؛ وقدّمتها الإعلامية بدور أحمد؛ بحضور كوكبة من الشعراء والمنشدين وعدد جماهيري كبير امتلأ بهم المسرح.

افتتح الأمسية الشاعر مدغم أبو شيبة؛ وقدّم الشكر للحضور، مؤكداً أن الوطن يستحق منا الكثير.

وأضاف أبو شيبة: السعودية بلد المليون شاعر، والجمهور لا بد أن يأخذ حقه من الأمسيات الشعرية، مشيراً إلى أنها تعد الأمسية الأولى التي يحضرها العنصر النسائي.

وافتتح أبو شيبة؛ الأمسية بقصيدة وطنية مرحباً بالشعب السعودي ثم مجموعة من القصائد، وقدّم المنشد مهنا العتيبي؛ قصيدة وطنية مرحباً بالجمهور الكبير، إضافة إلى مجموعة من القصائد الوطنية.

وشهدت الأمسية إخراجاً مسرحياً فريداً من نوعه حيث تمّ توفير شاشات عرض أبهرت الجمهور والحضور.

وسبق هذه الفعالية مؤتمر صحفي في الرياض مساء السبت، تم خلاله الإعلان عن انطلاق "الأمسيات الشعرية" الخاصة بموسم الرياض، فيما أدار المؤتمر الصحفي "هاني الشحيتان"؛ رئيس اللجنة الإعلامية، الذي رحب في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة بالحضور، وأعلن أن الأمسيات الشعرية سيشارك فيها كل من الشاعر مدغم أبو شيبة؛ والمنشد مهنا العتيبي.

وأضاف الشحيتان: نحن فخورون لما يقدمه رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ؛ حول التنوع الثقافي ودعمه بالأمسيات الشعرية، وما جرى أول يوم من حضور جمهوري كبير يدل على نجاح انتقائية هيئة الترفيه للفعاليات.

وأضاف المنشد مهنا العتيبي: أفخر بالمشاركة ضمن نخبة من الأسماء التي لها وزن في الساحتين الإعلامية والشعرية، خصوصاً بعد انقطاعي عن الإنشاد بسبب ظروف العمل، وأتشرف بعودتي إلى الساحة عبر فعاليات موسم الرياض، حيث يعد هذا تكريماً لي من المستشار تركي آل الشيخ.

وتابع: سأقدّم في الأمسية الكثير وسيكون النصيب الأوفر منها موجهاً لأهل الصقور؛ كون الأمسية ستكون في معرض الصيد والصقور.

من جانبه، كشف المشرف العام على الأمسيات الشعرية لـ "موسم الرياض" عبدالله حمير القحطاني؛ عن أن أول أمسية شعرية انطلقت أمس السبت في معرض الصيد والصقور والتي أحياها كل من مدغم أبو شيبة؛ والمنشد مهنا العتيبي.

وأضاف القحطاني: هناك ٦ أمسيات لموسم الرياض: اثنتان منها ستُقامان في معرض الصيد والصقور، وأربع أمسيات بالبولفارد مسرح بنخش شمارك.

وأوضح "القحطاني"؛ أن الأمسيات ستجمع نجوم الشعر والإنشاد في الخليج الذين سجلوا حضوراً وإبداعاً وجماهيرية عالية والتي يبحث عنها ويترقبها جمهورٌ كبيرٌ في الخليج العربي.