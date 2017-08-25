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إسرائيل ترسل تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع غزة

بررت التحرك بمواجهة الفعاليات المنددة بحصار القطاع

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء إرسال تعزيزات عسكرية إلى المنطقة الشمالية على الحدود مع قطاع غزة تحسبًا للفعاليات الشعبية ضد الحصار.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي عبر "تويتر": "في ضوء تقييم الوضع الأمني واستعدادات الجيش للأعمال العنيفة على السياج الأمني مع غزة تقرر تعزيز فرقة غزة بقوات إضافية".

وأشار إلى أن جيش الاحتلال كثف في الأيام الأخيرة استعداداته؛ إذ تمت المصادقة على الخطط المعنية، والقيام بتدريبات في المناطق المختلفة.

وذكر "أدرعي" أن جيش الاحتلال سيتعامل بصرامة مع الأعمال على السياج الأمني.

الرئيسية/ أخبار العالم

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إسرائيل ترسل تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع غزة
سبق

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء إرسال تعزيزات عسكرية إلى المنطقة الشمالية على الحدود مع قطاع غزة تحسبًا للفعاليات الشعبية ضد الحصار.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي عبر "تويتر": "في ضوء تقييم الوضع الأمني واستعدادات الجيش للأعمال العنيفة على السياج الأمني مع غزة تقرر تعزيز فرقة غزة بقوات إضافية".

وأشار إلى أن جيش الاحتلال كثف في الأيام الأخيرة استعداداته؛ إذ تمت المصادقة على الخطط المعنية، والقيام بتدريبات في المناطق المختلفة.

وذكر "أدرعي" أن جيش الاحتلال سيتعامل بصرامة مع الأعمال على السياج الأمني.

24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
08:38 PM

إسرائيل ترسل تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع غزة

بررت التحرك بمواجهة الفعاليات المنددة بحصار القطاع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء إرسال تعزيزات عسكرية إلى المنطقة الشمالية على الحدود مع قطاع غزة تحسبًا للفعاليات الشعبية ضد الحصار.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي عبر "تويتر": "في ضوء تقييم الوضع الأمني واستعدادات الجيش للأعمال العنيفة على السياج الأمني مع غزة تقرر تعزيز فرقة غزة بقوات إضافية".

وأشار إلى أن جيش الاحتلال كثف في الأيام الأخيرة استعداداته؛ إذ تمت المصادقة على الخطط المعنية، والقيام بتدريبات في المناطق المختلفة.

وذكر "أدرعي" أن جيش الاحتلال سيتعامل بصرامة مع الأعمال على السياج الأمني.

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