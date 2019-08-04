شاهد.. "الربيعة" يتفقد منشآت التجمع الصحي الأول بالشرقية

شملت إدارة التجمع و3 مستشفيات ومركز صحي الخليج

تفقّد وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، صباح اليوم الأحد، عددًا من المنشآت الصحية في المنطقة الشرقية التابعة لإدارة التجمع الصحي الأول، ومستشفى الولادة والأطفال، ومستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، ومجمع الدمام الطبي، ومركز صحي الخليج بالدمام.

وأكد الرئيس العام التنفيذي بالإنابة بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية أحمد العيسى، أن الجولة بدأت بزيارة لإدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية؛ حيث اطلع الربيعة على أبرز الإنجازات التي حققها التجمع في مجال التحول الصحي، كما اطلع على خطة تنفيذ مبادرات نموذج الرعاية الصحية الحديث بمساراته ومبادراته المتنوعة، بحضور قيادات التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية.

وبيّن "العيسى" أن الدكتور الربيعة زار عددًا من المنشآت التابعة للتجمع؛ حيث تجول في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، واطلع على العيادات المتخصصة لحديثي الولادة ومركز الإخصاب الجديد وغيرها من الإنجازات والخدمات التي تمت إضافتها وتنفيذها بعد انضمام المستشفى للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية في مجال التحول الصحي وتطوير الخدمة الصحية.

وشملت الجولة زيارة مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، ابتداءً بقسم الطوارئ، مرورًا بالعيادات التي تم افتتاحها حديثًا كعيادات قسم القلب والقسطرة، واطلع على الخدمات الجديدة المقدمة في المستشفى كخدمات تقليص قوائم الانتظام في الصيدليات وربطه بنظام إلكتروني موحد.

وتفقد الدكتور الربيعة مركز صحي الخليج بقطاع الدمام؛ حيث اطلع على احتياجاته اللازمة، ووجه بتقديم كل الدعم له في سبيل تأهيل مراكز الرعاية الصحية وهي أحد مبادرات برنامج التحول الصحي، وتطوير الرعاية الأولية لتكون الخيار الأول والأفضل للمستفيدين.

واختتم جولته بزيارة مجمع الدمام الطبي، والذي حقق نسبة عالية جدًّا من الإنجازات في مجال تحسين مخرجات الخدمات الصحية؛ حيث زار العيادات العامة بأقسامها، واطلع على عيادة التدخين التي تم تدشينها مؤخرًا، كما زار أقسام الطوارئ بما فيها أقسام العزل؛ للاطلاع على الخدمات المقدمة ومعرفة احتياجاتها، ومبنى "التروما" الذي لا يزال قيد الإنشاء، ويسعى لتسهيل عملية تنقل المرضى في المجمع ما بين غرف العمليات والطوارئ.