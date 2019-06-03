تديره عماله مخالفة.. إغلاق معمل لإنتاج المجالس والأثاث بالطائف

ضبطته فرق الرقابة عبر جولاتها ويفتقر لأدنى اشتراطات السلامة

أغلقت أمانة محافظة الطائف معملاً مخالفاً لإنتاج المجالس والأثاث يفتقر لأدنى اشتراطات السلامة، وتُديره عمالة مخالفة، بعد أن نجحت متابعة مراقبي الأمانة للموقع.

ويستغل العمالة الإقبال الزائد على تغيير الأثاث والمجالس ما قبل العيد، كذلك فيما يخص المتأهلين حديثًا، الأمر الذي يجعلهم يلجؤون لمثل هذه التجاوزات والمخالفات في الأنظمة.

وتم إغلاق المعمل، وسلمت العمالة المخالفة للجهات المختصة لاتخاذ اللازم حيالها.

