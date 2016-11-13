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"الشبانة" يطلق تطبيق "خدماتي" لتيسير إنجاز المعاملات داخل وزارة الإعلام

لمساعدة الموظفين على أداء أعمالهم وإنجاز معاملاتهم بسرعة وسهولة

أطلق وزير الإعلام تركي الشبانة، اليوم؛ تطبيق "خدماتي"، لمساعدة موظفي وزارة الإعلام على أداء أعمالهم وإنجاز معاملاتهم الداخلية في سرعة وسهولة.


ويتم تحميل التطبيق على أجهزة الهواتف الذكية؛ ليساعد المديرين والموظفين في وزارة الإعلام على الوصول المرن والسريع للخدمات، والاطلاع على المعلومات الشخصية المطلوبة للمرؤوسين؛ ما يوفر المرونة الكافية التي يتطلّبها العمل، ويسهم في إنجاز المعاملات الداخلية من خلاله بسرعة وسهولة.

ويتميز التطبيق بإمكانية تنفيذ الإجراءات على طلبات متعددة بشكل جماعي وفي وقت واحد، وكذلك إدارة الإشعارات والموافقات من قبل المديرين للموظفين، مع الاطلاع على الخدمات التي بإمكان الموظف الاستفادة منها كافة.

طبيق "خدماتي" وزير الإعلام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشبانة" يطلق تطبيق "خدماتي" لتيسير إنجاز المعاملات داخل وزارة الإعلام
سبق

أطلق وزير الإعلام تركي الشبانة، اليوم؛ تطبيق "خدماتي"، لمساعدة موظفي وزارة الإعلام على أداء أعمالهم وإنجاز معاملاتهم الداخلية في سرعة وسهولة.


ويتم تحميل التطبيق على أجهزة الهواتف الذكية؛ ليساعد المديرين والموظفين في وزارة الإعلام على الوصول المرن والسريع للخدمات، والاطلاع على المعلومات الشخصية المطلوبة للمرؤوسين؛ ما يوفر المرونة الكافية التي يتطلّبها العمل، ويسهم في إنجاز المعاملات الداخلية من خلاله بسرعة وسهولة.

ويتميز التطبيق بإمكانية تنفيذ الإجراءات على طلبات متعددة بشكل جماعي وفي وقت واحد، وكذلك إدارة الإشعارات والموافقات من قبل المديرين للموظفين، مع الاطلاع على الخدمات التي بإمكان الموظف الاستفادة منها كافة.

13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441
05:18 PM

"الشبانة" يطلق تطبيق "خدماتي" لتيسير إنجاز المعاملات داخل وزارة الإعلام

لمساعدة الموظفين على أداء أعمالهم وإنجاز معاملاتهم بسرعة وسهولة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلق وزير الإعلام تركي الشبانة، اليوم؛ تطبيق "خدماتي"، لمساعدة موظفي وزارة الإعلام على أداء أعمالهم وإنجاز معاملاتهم الداخلية في سرعة وسهولة.


ويتم تحميل التطبيق على أجهزة الهواتف الذكية؛ ليساعد المديرين والموظفين في وزارة الإعلام على الوصول المرن والسريع للخدمات، والاطلاع على المعلومات الشخصية المطلوبة للمرؤوسين؛ ما يوفر المرونة الكافية التي يتطلّبها العمل، ويسهم في إنجاز المعاملات الداخلية من خلاله بسرعة وسهولة.

ويتميز التطبيق بإمكانية تنفيذ الإجراءات على طلبات متعددة بشكل جماعي وفي وقت واحد، وكذلك إدارة الإشعارات والموافقات من قبل المديرين للموظفين، مع الاطلاع على الخدمات التي بإمكان الموظف الاستفادة منها كافة.

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