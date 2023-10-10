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"الأرصاد": أمطار ورياح على منطقة جازان

تشمل عددًا من المحافظات حتى الـ 8 مساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.


وتشمل الحالة "مدينة جازان، ومحافظتي العارضة، وفيفا، وأجزاء من المحافظات الساحلية بالمنطقة، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": أمطار ورياح على منطقة جازان
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.


وتشمل الحالة "مدينة جازان، ومحافظتي العارضة، وفيفا، وأجزاء من المحافظات الساحلية بالمنطقة، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

10 أكتوبر 2020 - 23 صفر 1442
02:19 PM

"الأرصاد": أمطار ورياح على منطقة جازان

تشمل عددًا من المحافظات حتى الـ 8 مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.


وتشمل الحالة "مدينة جازان، ومحافظتي العارضة، وفيفا، وأجزاء من المحافظات الساحلية بالمنطقة، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

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