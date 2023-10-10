"الأرصاد": أمطار ورياح على منطقة جازان
تشمل عددًا من المحافظات حتى الـ 8 مساء
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.
الأرصاد
حالة الطقس
وتشمل الحالة "مدينة جازان، ومحافظتي العارضة، وفيفا، وأجزاء من المحافظات الساحلية بالمنطقة، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.
"الأرصاد": أمطار ورياح على منطقة جازان
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-10-10
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.
وتشمل الحالة "مدينة جازان، ومحافظتي العارضة، وفيفا، وأجزاء من المحافظات الساحلية بالمنطقة، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.
10 أكتوبر 2020 - 23 صفر 1442
02:19 PM
"الأرصاد": أمطار ورياح على منطقة جازان
تشمل عددًا من المحافظات حتى الـ 8 مساء
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.
وتشمل الحالة "مدينة جازان، ومحافظتي العارضة، وفيفا، وأجزاء من المحافظات الساحلية بالمنطقة، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.