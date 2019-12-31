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عضو بالشورى يطالب بإعادة بث القناة "الاقتصادية" لتُواكب رؤية المملكة 2030

لمتابعة تطورات الاقتصاد العالمي ومجموعة العشرين وأسواق النفط

طالَبَ عضو اللجنة الأمنية بمجلس الشورى الدكتور مساعد الفريان، خلال مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، بإعادة بث القناة الاقتصادية السعودية التي أنشئت في عام 1431هـ وعُلّق بثها من أجل تطورها قبل أكثر من سنتين؛ وذلك لتتواكب مع رؤية المملكة 2030 لأهميتها في هذه المرحلة؛ على حد وصفه.

وأوضح الفريان أن هناك الكثير من الأنشطة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وصندوق الاستثمارات العامة واستثمارات الصندوق الداخلية والخارجية، وجهود المملكة لجذب الاستثمارات الخارجية كذلك الفعاليات الاقتصادية المتعددة التي تنظمها المملكة على مدار العام.

وأشار الفريان إلى الأهمية الكبرى للمملكة في الاقتصاد العالمي كعضو في مجموعة العشرين ودورها في أسواق النفط وفي التجمعات الاقتصادية العالمية وحركة التبادل التجاري العالمي؛ مضيفًا أن النشاط والحراك الكبير في السوق السعودي يفرض أهمية القناة وما تبثه من مواد وبرامج إخبارية وحوارية ومعلومات للمستثمر والمواطن والمقيم، وكل ذلك يتواكب ويدعم جهود المملكة بكافة أجهزتها لتحقيق تطلعات رؤية 2030. وقال: إن ذلك ينسجم مع تنظيم الهيئة والدور المتوقع منها؛ خاصة أن مجلس إدارتها يرأسه وزير الإعلام الذي صرّح أخيرًا بأن هناك نية إلى افتتاح قنوات تلفزيونية جديدة وهي قنوات المناطق، وهذه خطوة رائعة ومهمة ولها الأثر الإيجابي الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والترفيهي على المواطن؛ مؤملًا أن يصاحبها إعادة افتتاح القناة الاقتصادية لأهميتها وللأسباب السابق ذكرها.

مجلس الشورى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع القناة الاقتصادية السعودية رؤية المملكة 2030

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عضو بالشورى يطالب بإعادة بث القناة "الاقتصادية" لتُواكب رؤية المملكة 2030
سبق

طالَبَ عضو اللجنة الأمنية بمجلس الشورى الدكتور مساعد الفريان، خلال مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، بإعادة بث القناة الاقتصادية السعودية التي أنشئت في عام 1431هـ وعُلّق بثها من أجل تطورها قبل أكثر من سنتين؛ وذلك لتتواكب مع رؤية المملكة 2030 لأهميتها في هذه المرحلة؛ على حد وصفه.

وأوضح الفريان أن هناك الكثير من الأنشطة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وصندوق الاستثمارات العامة واستثمارات الصندوق الداخلية والخارجية، وجهود المملكة لجذب الاستثمارات الخارجية كذلك الفعاليات الاقتصادية المتعددة التي تنظمها المملكة على مدار العام.

وأشار الفريان إلى الأهمية الكبرى للمملكة في الاقتصاد العالمي كعضو في مجموعة العشرين ودورها في أسواق النفط وفي التجمعات الاقتصادية العالمية وحركة التبادل التجاري العالمي؛ مضيفًا أن النشاط والحراك الكبير في السوق السعودي يفرض أهمية القناة وما تبثه من مواد وبرامج إخبارية وحوارية ومعلومات للمستثمر والمواطن والمقيم، وكل ذلك يتواكب ويدعم جهود المملكة بكافة أجهزتها لتحقيق تطلعات رؤية 2030. وقال: إن ذلك ينسجم مع تنظيم الهيئة والدور المتوقع منها؛ خاصة أن مجلس إدارتها يرأسه وزير الإعلام الذي صرّح أخيرًا بأن هناك نية إلى افتتاح قنوات تلفزيونية جديدة وهي قنوات المناطق، وهذه خطوة رائعة ومهمة ولها الأثر الإيجابي الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والترفيهي على المواطن؛ مؤملًا أن يصاحبها إعادة افتتاح القناة الاقتصادية لأهميتها وللأسباب السابق ذكرها.

31 ديسمبر 2019 - 5 جمادى الأول 1441
08:33 AM

عضو بالشورى يطالب بإعادة بث القناة "الاقتصادية" لتُواكب رؤية المملكة 2030

لمتابعة تطورات الاقتصاد العالمي ومجموعة العشرين وأسواق النفط

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالَبَ عضو اللجنة الأمنية بمجلس الشورى الدكتور مساعد الفريان، خلال مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، بإعادة بث القناة الاقتصادية السعودية التي أنشئت في عام 1431هـ وعُلّق بثها من أجل تطورها قبل أكثر من سنتين؛ وذلك لتتواكب مع رؤية المملكة 2030 لأهميتها في هذه المرحلة؛ على حد وصفه.

وأوضح الفريان أن هناك الكثير من الأنشطة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وصندوق الاستثمارات العامة واستثمارات الصندوق الداخلية والخارجية، وجهود المملكة لجذب الاستثمارات الخارجية كذلك الفعاليات الاقتصادية المتعددة التي تنظمها المملكة على مدار العام.

وأشار الفريان إلى الأهمية الكبرى للمملكة في الاقتصاد العالمي كعضو في مجموعة العشرين ودورها في أسواق النفط وفي التجمعات الاقتصادية العالمية وحركة التبادل التجاري العالمي؛ مضيفًا أن النشاط والحراك الكبير في السوق السعودي يفرض أهمية القناة وما تبثه من مواد وبرامج إخبارية وحوارية ومعلومات للمستثمر والمواطن والمقيم، وكل ذلك يتواكب ويدعم جهود المملكة بكافة أجهزتها لتحقيق تطلعات رؤية 2030. وقال: إن ذلك ينسجم مع تنظيم الهيئة والدور المتوقع منها؛ خاصة أن مجلس إدارتها يرأسه وزير الإعلام الذي صرّح أخيرًا بأن هناك نية إلى افتتاح قنوات تلفزيونية جديدة وهي قنوات المناطق، وهذه خطوة رائعة ومهمة ولها الأثر الإيجابي الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والترفيهي على المواطن؛ مؤملًا أن يصاحبها إعادة افتتاح القناة الاقتصادية لأهميتها وللأسباب السابق ذكرها.

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