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"السحيباني" يلتقي رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية

زار المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة التعاون الإسلامي، الدكتور صالح بن حمد السحيباني، اليوم الثلاثاء، رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، الدكتور محمد سليمان الجاسر، وذلك في مقر البنك في جدة.

وتم خلال اللقاء نقل التهاني للدكتور "الجاسر" بمناسبة انتخابه وتعيينه مؤخرًا رئيسًاً لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وتأتي هذه الزيارة بهدف تعميق علاقات التكامل والتعاون بين مختلف الأجهزة المتخصصة والمتفرعة والمنتمية المنضوية، تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي؛ من أجل توفير الجهود وتحقيق التنسيق والتكامل فيما يخدم العمل الإسلامي المشترك.

واستعرض اللقاء جهود البنك الحثيثة وإنجازاته وطموحاته المستقبلية، التي تهدف إلى رفع كفاءة التنمية المستدامة، وتعزيز الصحة والتعليم، وتعزيز البنية التحتية المستدامة، وجعل المدن أكثر استدامة، ومكافحة التغير المناخي، بالإضافة إلى ما تدعمه تلك الطموحات لتحقيق السلام والعدالة، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام بين دول منظمة التعاون الإسلامي.

وأوضح اللقاء آلية تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالنظر إلى اختلافها أهدافها الإنمائية من بلد إلى آخر، وفهم الاحتياجات الحقيقية للدول الأعضاء بها وفقًا لأولويات تلك الدول.

ونوّه "السحيباني" بالرسالة التنموية التي يقدمها البنك كأحد الأجهزة المتخصصة للمنظمة من حيث بناء الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ومواجهة تحديات التنمية، وتعزيز الاتصال والتمويل، والتركيز على أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتحسين الأوضاع الإنسانية للدول المحتاجة.

ونوّه "السحيباني" بمبادرة البنك لدعم جهود تمويل التعافي لبعض البلدان، في ظلّ الأزمة العالمية الصحية والاقتصادية التي تستدعي توفير الدعم العاجل للتخفيف من حدّة الفقر، ودفع عجلة التعافي الاقتصادي، والاستجابة لمواجهة جائحة كورونا وتعزيز التنمية المستدامة.

حضر اللقاء من جانب المندوبية الدائمة كل من منسق ملف الاجتماعات القطاعية والأجهزة المتخصصة، المستشار صالح العنزي، ومنسق ملف الشؤون الاقتصادية والتنموية، المستشار علاء الدين بن خضير، فيما حضره من جانب البنك، الدكتور محمد طلال سمسم.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"السحيباني" يلتقي رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية
سبق

زار المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة التعاون الإسلامي، الدكتور صالح بن حمد السحيباني، اليوم الثلاثاء، رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، الدكتور محمد سليمان الجاسر، وذلك في مقر البنك في جدة.

وتم خلال اللقاء نقل التهاني للدكتور "الجاسر" بمناسبة انتخابه وتعيينه مؤخرًا رئيسًاً لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وتأتي هذه الزيارة بهدف تعميق علاقات التكامل والتعاون بين مختلف الأجهزة المتخصصة والمتفرعة والمنتمية المنضوية، تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي؛ من أجل توفير الجهود وتحقيق التنسيق والتكامل فيما يخدم العمل الإسلامي المشترك.

واستعرض اللقاء جهود البنك الحثيثة وإنجازاته وطموحاته المستقبلية، التي تهدف إلى رفع كفاءة التنمية المستدامة، وتعزيز الصحة والتعليم، وتعزيز البنية التحتية المستدامة، وجعل المدن أكثر استدامة، ومكافحة التغير المناخي، بالإضافة إلى ما تدعمه تلك الطموحات لتحقيق السلام والعدالة، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام بين دول منظمة التعاون الإسلامي.

وأوضح اللقاء آلية تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالنظر إلى اختلافها أهدافها الإنمائية من بلد إلى آخر، وفهم الاحتياجات الحقيقية للدول الأعضاء بها وفقًا لأولويات تلك الدول.

ونوّه "السحيباني" بالرسالة التنموية التي يقدمها البنك كأحد الأجهزة المتخصصة للمنظمة من حيث بناء الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ومواجهة تحديات التنمية، وتعزيز الاتصال والتمويل، والتركيز على أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتحسين الأوضاع الإنسانية للدول المحتاجة.

ونوّه "السحيباني" بمبادرة البنك لدعم جهود تمويل التعافي لبعض البلدان، في ظلّ الأزمة العالمية الصحية والاقتصادية التي تستدعي توفير الدعم العاجل للتخفيف من حدّة الفقر، ودفع عجلة التعافي الاقتصادي، والاستجابة لمواجهة جائحة كورونا وتعزيز التنمية المستدامة.

حضر اللقاء من جانب المندوبية الدائمة كل من منسق ملف الاجتماعات القطاعية والأجهزة المتخصصة، المستشار صالح العنزي، ومنسق ملف الشؤون الاقتصادية والتنموية، المستشار علاء الدين بن خضير، فيما حضره من جانب البنك، الدكتور محمد طلال سمسم.

19 أكتوبر 2021 - 13 ربيع الأول 1443
03:01 PM

"السحيباني" يلتقي رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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زار المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة التعاون الإسلامي، الدكتور صالح بن حمد السحيباني، اليوم الثلاثاء، رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، الدكتور محمد سليمان الجاسر، وذلك في مقر البنك في جدة.

وتم خلال اللقاء نقل التهاني للدكتور "الجاسر" بمناسبة انتخابه وتعيينه مؤخرًا رئيسًاً لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وتأتي هذه الزيارة بهدف تعميق علاقات التكامل والتعاون بين مختلف الأجهزة المتخصصة والمتفرعة والمنتمية المنضوية، تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي؛ من أجل توفير الجهود وتحقيق التنسيق والتكامل فيما يخدم العمل الإسلامي المشترك.

واستعرض اللقاء جهود البنك الحثيثة وإنجازاته وطموحاته المستقبلية، التي تهدف إلى رفع كفاءة التنمية المستدامة، وتعزيز الصحة والتعليم، وتعزيز البنية التحتية المستدامة، وجعل المدن أكثر استدامة، ومكافحة التغير المناخي، بالإضافة إلى ما تدعمه تلك الطموحات لتحقيق السلام والعدالة، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام بين دول منظمة التعاون الإسلامي.

وأوضح اللقاء آلية تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالنظر إلى اختلافها أهدافها الإنمائية من بلد إلى آخر، وفهم الاحتياجات الحقيقية للدول الأعضاء بها وفقًا لأولويات تلك الدول.

ونوّه "السحيباني" بالرسالة التنموية التي يقدمها البنك كأحد الأجهزة المتخصصة للمنظمة من حيث بناء الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ومواجهة تحديات التنمية، وتعزيز الاتصال والتمويل، والتركيز على أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتحسين الأوضاع الإنسانية للدول المحتاجة.

ونوّه "السحيباني" بمبادرة البنك لدعم جهود تمويل التعافي لبعض البلدان، في ظلّ الأزمة العالمية الصحية والاقتصادية التي تستدعي توفير الدعم العاجل للتخفيف من حدّة الفقر، ودفع عجلة التعافي الاقتصادي، والاستجابة لمواجهة جائحة كورونا وتعزيز التنمية المستدامة.

حضر اللقاء من جانب المندوبية الدائمة كل من منسق ملف الاجتماعات القطاعية والأجهزة المتخصصة، المستشار صالح العنزي، ومنسق ملف الشؤون الاقتصادية والتنموية، المستشار علاء الدين بن خضير، فيما حضره من جانب البنك، الدكتور محمد طلال سمسم.

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