المجاردة.. أهالي "كاربة ثربان" يناشدون إنارة طريق المسجد: 7 أعمدة تكفي

مشروع متعثر سبب حوادث ومخاطر عدة.. ومطالب السكان بالمركز بلا مجيب

ناشد أهالي قرية الكاربة في مركز ثربان بمحافظة المجاردة البلدية تنفيذ وعودها بإكمال إنارة الطريق إلى مسجد القرية وإيصال التيار الكهربائي للأعمدة المزروعة حالياً وإضافة أعمدة إضافية حتى نهاية الطريق والتي لا تتجاوز 7 أعمدة.

وتأتي مطالب الأهالي خصوصاً مع كثرة الحيّات والقوارض في القرية وعلى طريق المصلين لاسيما ليلاً بالإضافة لخطر الدهس عند الخروج من المسجد في الظلام الدامس، وبرغم أن الأعمدة المطالب إضافتها هي ضمن المشروع وبرغم الوعود المتكررة بالإضافة والاستكمال إلا أنه مضى ما يزيد على 6 أشهر على توقف المشروع وعدم استكماله سواءً بالإنارة الحالية أو إضافة أخرى.

وقال أهالي القرية لـ"سبق": تم تركيب صبات الأعمدة قبل سنة ونصف وبعدها بعام قاموا بزرع الأعمدة دون إكمالها للمسجد وهو في نهاية الطريق فتمت مراجعتهم لأكثر من مرة وطالبنا بإكمال المشروع حتى نهاية الخط ولم نجد أي تجاوب سوى الوعود، علماً بأن المتبقي ما يقارب 7 أعمدة فقط بمسافة إجمالية 200 متر، ثم تقدمنا بشكوى لرئيس المركز الذي خاطب البلدية دون جدوى، فتقدمنا لمحافظ المجاردة ولم نجد نتيجة.

وأضافوا: "وعدتنا البلدية أكثر من مرة بإكمال المشروع في القريب العاجل، لكن دون جدوى، وما زال المشروع متعثراً، فنهاية الطريق تشكل خطراً كبيراً على مرتاديه، حيث ينتهي الطريق بجوار المسجد ثم تضيق مساحته، ويكون طريقاً فرعياً زراعياً، وقد حصلت حوادث عدة؛ لعدم معرفتهم بنهاية الطريق، ولعدم وجود إنارة توضح نهاية الطريق، بالإضافة إلى أن أهالي القرية يجمعهم هذا المسجد وسبق للعديد أن لدغته الحيات عند ذهابهم للمسجد لعدم وجود إنارة، وسبق رفع معاملات رقم 36761 بتاريخ 8/ 3/ 1439 ومعاملة رقم 4365 بتاريخ 19/ 2/ 1440، وما زالت مطالباتنا مستمرة وما زلنا محرومين من خدمات البلدية، فلم تقدم لنا أي مشروع منذ 10 سنوات سوى هذا المشروع المتعثر، وطرقنا متهالكة ولا توجد عبارات في الأودية.