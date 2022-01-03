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"تقنية القنفذة" للبنين تنفذ برنامج اليوم التقني للمتدربين المستجدين

بقبول 345 متدربًا للفصل الثاني للعام 1443هـ

استقبلت الكلية التقنية للبنين بالقنفذة، ٣٤٥ متدربًا من المستجدين للفصل التدريبي الثاني للعام ١٤٤٣هـ، في سبعة تخصصات تدريبية.

ونفذت وكالة شؤون المتدربين ممثلة في وحدة التوجيه والإرشاد "برنامج اليوم التقني لتهيئة المتدربين المستجدين".

وقال عميد الكلية، الدكتور ياسين المقعدي، إن هذا البرنامج يهدف إلى تهيئة المتدربين المستجدين وتعريفهم على البيئة التدريبية بالكلية، والاطلاع على ما تقدمه للمتدربين من خدمات تدريبية وإدارية مساندة، والتعرف على مرافق الكلية المختلفة التي تسهم في إكساب المتدربين المعرفة لبيئة التدريب ولوائحه وأنظمته.

شمل اللقاء عدة لقاءات وكلمات توجيهية للمتدربين لتشجيعهم على بذل الجد والاجتهاد لخدمة الدين والوطن.

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"تقنية القنفذة" للبنين تنفذ برنامج اليوم التقني للمتدربين المستجدين
سبق

استقبلت الكلية التقنية للبنين بالقنفذة، ٣٤٥ متدربًا من المستجدين للفصل التدريبي الثاني للعام ١٤٤٣هـ، في سبعة تخصصات تدريبية.

ونفذت وكالة شؤون المتدربين ممثلة في وحدة التوجيه والإرشاد "برنامج اليوم التقني لتهيئة المتدربين المستجدين".

وقال عميد الكلية، الدكتور ياسين المقعدي، إن هذا البرنامج يهدف إلى تهيئة المتدربين المستجدين وتعريفهم على البيئة التدريبية بالكلية، والاطلاع على ما تقدمه للمتدربين من خدمات تدريبية وإدارية مساندة، والتعرف على مرافق الكلية المختلفة التي تسهم في إكساب المتدربين المعرفة لبيئة التدريب ولوائحه وأنظمته.

شمل اللقاء عدة لقاءات وكلمات توجيهية للمتدربين لتشجيعهم على بذل الجد والاجتهاد لخدمة الدين والوطن.

03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
06:08 PM

"تقنية القنفذة" للبنين تنفذ برنامج اليوم التقني للمتدربين المستجدين

بقبول 345 متدربًا للفصل الثاني للعام 1443هـ

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صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
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استقبلت الكلية التقنية للبنين بالقنفذة، ٣٤٥ متدربًا من المستجدين للفصل التدريبي الثاني للعام ١٤٤٣هـ، في سبعة تخصصات تدريبية.

ونفذت وكالة شؤون المتدربين ممثلة في وحدة التوجيه والإرشاد "برنامج اليوم التقني لتهيئة المتدربين المستجدين".

وقال عميد الكلية، الدكتور ياسين المقعدي، إن هذا البرنامج يهدف إلى تهيئة المتدربين المستجدين وتعريفهم على البيئة التدريبية بالكلية، والاطلاع على ما تقدمه للمتدربين من خدمات تدريبية وإدارية مساندة، والتعرف على مرافق الكلية المختلفة التي تسهم في إكساب المتدربين المعرفة لبيئة التدريب ولوائحه وأنظمته.

شمل اللقاء عدة لقاءات وكلمات توجيهية للمتدربين لتشجيعهم على بذل الجد والاجتهاد لخدمة الدين والوطن.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,162
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,186
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,667
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,574

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