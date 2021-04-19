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"الأهلي" يتغلب على "الزمالك" .. في ديربي القاهرة

انتهت مباراة الديربي المصري بين فريقي الأهلي والزمالك بفوز الأول بهدفين لهدف.

أهداف اللقاء جاءت في شوط المباراة الأول، حيث كان الأهلي هو البادئ بالتسجيل عن طريق لاعبه محمد شريف.

وتعادل للزمالك اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا بهدف عالمي قبل أن يعود محمد شريف لتسجيل الهدف الثاني للأهلي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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"الأهلي" يتغلب على "الزمالك" .. في ديربي القاهرة
سبق

انتهت مباراة الديربي المصري بين فريقي الأهلي والزمالك بفوز الأول بهدفين لهدف.

أهداف اللقاء جاءت في شوط المباراة الأول، حيث كان الأهلي هو البادئ بالتسجيل عن طريق لاعبه محمد شريف.

وتعادل للزمالك اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا بهدف عالمي قبل أن يعود محمد شريف لتسجيل الهدف الثاني للأهلي.

19 إبريل 2021 - 7 رمضان 1442
01:01 AM

"الأهلي" يتغلب على "الزمالك" .. في ديربي القاهرة

A A A
محمد السيّد - الرياض
0
665

انتهت مباراة الديربي المصري بين فريقي الأهلي والزمالك بفوز الأول بهدفين لهدف.

أهداف اللقاء جاءت في شوط المباراة الأول، حيث كان الأهلي هو البادئ بالتسجيل عن طريق لاعبه محمد شريف.

وتعادل للزمالك اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا بهدف عالمي قبل أن يعود محمد شريف لتسجيل الهدف الثاني للأهلي.

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