"الأهلي" يتغلب على "الزمالك" .. في ديربي القاهرة
انتهت مباراة الديربي المصري بين فريقي الأهلي والزمالك بفوز الأول بهدفين لهدف.
أهداف اللقاء جاءت في شوط المباراة الأول، حيث كان الأهلي هو البادئ بالتسجيل عن طريق لاعبه محمد شريف.
وتعادل للزمالك اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا بهدف عالمي قبل أن يعود محمد شريف لتسجيل الهدف الثاني للأهلي.
"الأهلي" يتغلب على "الزمالك" .. في ديربي القاهرة
محمد السيّد
سبق
2021-04-19
انتهت مباراة الديربي المصري بين فريقي الأهلي والزمالك بفوز الأول بهدفين لهدف.
أهداف اللقاء جاءت في شوط المباراة الأول، حيث كان الأهلي هو البادئ بالتسجيل عن طريق لاعبه محمد شريف.
وتعادل للزمالك اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا بهدف عالمي قبل أن يعود محمد شريف لتسجيل الهدف الثاني للأهلي.
19 إبريل 2021 - 7 رمضان 1442
01:01 AM
"الأهلي" يتغلب على "الزمالك" .. في ديربي القاهرة
انتهت مباراة الديربي المصري بين فريقي الأهلي والزمالك بفوز الأول بهدفين لهدف.
أهداف اللقاء جاءت في شوط المباراة الأول، حيث كان الأهلي هو البادئ بالتسجيل عن طريق لاعبه محمد شريف.
وتعادل للزمالك اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا بهدف عالمي قبل أن يعود محمد شريف لتسجيل الهدف الثاني للأهلي.